Сахалинский магнат стал директором одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Приморского края

Места в совете директоров Преображенской базы тралового флота заняли сплошь новые лица

Экс-сенатор от Сахалинской области и основной владелец холдинга «Гидрострой» Александр ВЕРХОВСКИЙ (на фото) вошел в совет директоров своего нового актива - ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ), одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Приморского края. Председателем нового совета избран гендиректор АО «Гидрострой» Юрий СВЕТЛИКОВ.

Новый состав совета директоров ПБТФ был сформирован на внеочередном собрании акционеров 23 октября. По факту все места в нем распределены за новыми лицами. «За бортом» совета, как и прогнозировала Деловая газета «Золотой Рог», остались представители бывших владельцев - директор ООО «Дальрифер» Сергей САКСИН, Никита КОЖЕМЯКО, Ирина ГЕРАСИМЕНКО, Ольга КРАВЧЕНКО, ее дочь Екатерина КРАВЧЕНКО (студентка московской юридической академии), бывший гендиректор ПБТФ Сергей ЕРЕМЕЕВ и финансовый директор ПБТФ Наталья СОЛОМКО (все входили в предыдущий состав совета директоров ПБТФ).

Среди сменщиков – новый гендиректор ПБТФ Анатолий ФУКСМАН.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: «Преображенская база тралового флота» является одним из крупнейших предприятий рыбной промышленности Дальнего Востока. Компания в современном ее виде существует с 1992 года, являясь правопреемником бывшего госпредприятия, начало которому было положено еще в 1930 году. В настоящее время предприятие представляет собой крупную многопрофильную структуру, в которой взаимодействуют добывающее, перерабатывающее производства и вспомогательные береговые подразделения. Флот компании насчитывает пять больших автономных морозильных траулеров, флотилию добывающих судов среднего класса, вспомогательный и транспортный флот. Основные рынки сбыта рыбопродукции - Япония и Южная Корея. Среди компаний Дальнего Востока доля ПБТФ в добыче и выпуске рыбной продукции составляет 13%.

5 июля стало известно, что ЗАО «Остров Сахалин» (Южно-Сахалинск) приобрело 96,38% акций ПАО «ПБТФ». Продавцами акций в том числе выступили Ирина Герасименко, доля которой сократилась с 28,0529% до 0%, гендиректор ООО «Торговый дом «Фили» Ольга Кравченко, доля которой снизилась с 27,4209% до 0%, сын главы Приморья Олега КОЖЕМЯКО Никита Кожемяко (ранее занимал должность заместителя гендиректора ПБТФ), доля которого сократилась с 11,1014% до 0%. Доля ООО «Вымпел» в компании снизилась с 13,7013% до 0,4773%. Основными владельцами «Вымпела» являются все те же Ирина Герасименко и Ольга Кравченко, владеющие, соответственно, по 55% и 25% долей ООО.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток