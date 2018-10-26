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Из Владивостока открывается новый рейс на популярный вьетнамский остров

26 Октября 2018, 10:10 | Владивосток

Встретить Новый год можно будет на солнечном пляже

Российская чартерная авиакомпания Royal Flight в рамках зимнего расписания аэропорта Владивосток будет выполнять полеты по маршруту Владивосток-Фукуок (Вьетнам). Согласно расписанию аэропорта, первый рейс в Фукуок намечен на 31 декабря 2018 года, второй – на 12 января 2019 года.

Как сообщила пресс-служба АО «Международный аэропорт Владивосток», график зимней навигации вводится с 28 октября 2018 года и будет действовать до 31 марта 2019 года.

Остров Фукуок расположен в Сиамском заливе Южно-Китайского моря, известен самыми красивыми и чистыми пляжами Вьетнама.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2017 году услугами аэропорта воспользовались 2,179 млн пассажиров, что на 18% превысило показатель 2016 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с сайта deartravel.ru

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Теги: аэропорт  рейс  Вьетнам  пляж  чартер  авиакомпания 



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