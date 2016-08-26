Закрыт свободный порт Владивосток

РЖД ограничили отправку во Владивосток всех грузов, кроме контейнеров

ОАО «РЖД» ввело ограничение на погрузку всех грузов, кроме грузов в контейнерах, назначением на станции Владивосток и Владивосток-экспорт. Ограничение связано с необеспечением выгрузки вагонов, наличием отставленных от движения поездов на Дальневосточной железной дороге.

Погрузка запрещена с 24 августа до отмены. Пострадавшими в этом случае выступают ПАО «Владивостокский морской торговый порт» и ОАО «Владивостокский морской рыбный порт».

Ранее РЖД вводили краткосрочное ограничение на этом направлении на погрузку всех грузов, кроме черных металлов. Ограничение действовало с 18 по 22 августа включительно.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток