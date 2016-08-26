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Закрыт свободный порт Владивосток

26 Августа 2016, 15:14 | Владивосток

РЖД ограничили отправку во Владивосток всех грузов, кроме контейнеров

ОАО «РЖД» ввело ограничение на погрузку всех грузов, кроме грузов в контейнерах, назначением на станции Владивосток и Владивосток-экспорт. Ограничение связано с необеспечением выгрузки вагонов, наличием отставленных от движения поездов на Дальневосточной железной дороге.

Погрузка запрещена с 24 августа до отмены. Пострадавшими в этом случае выступают ПАО «Владивостокский морской торговый порт» и ОАО «Владивостокский морской рыбный порт».

Ранее РЖД вводили краткосрочное ограничение на этом направлении на погрузку всех грузов, кроме черных металлов. Ограничение действовало с 18 по 22 августа включительно.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

 

Автор: Олег Клименко
Теги: ржд  порт  контейнеры 



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Комментарии

  • Потапова Нюра16:25, 26.08.2016#

    Досокращили. . . . . . докеров. Руководству ВМПТ еще нужно чтобы РЖД им огромный штраф влепило за негрузку вагонов. . . . . . может тогда задумаются о людях.

  • Второй фронт20:43, 26.08.2016#

    Задумаются о людях!!!! Ха ха ха ха, Нюра, где ты видела людей в России, в России с 17-го года трудящиеся массы.

  • jasmineaim13:57, 29.08.2016#

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