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Закрыт свободный порт Владивосток
РЖД ограничили отправку во Владивосток всех грузов, кроме контейнеров
ОАО «РЖД» ввело ограничение на погрузку всех грузов, кроме грузов в контейнерах, назначением на станции Владивосток и Владивосток-экспорт. Ограничение связано с необеспечением выгрузки вагонов, наличием отставленных от движения поездов на Дальневосточной железной дороге.
Погрузка запрещена с 24 августа до отмены. Пострадавшими в этом случае выступают ПАО «Владивостокский морской торговый порт» и ОАО «Владивостокский морской рыбный порт».
Ранее РЖД вводили краткосрочное ограничение на этом направлении на погрузку всех грузов, кроме черных металлов. Ограничение действовало с 18 по 22 августа включительно.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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Досокращили. . . . . . докеров. Руководству ВМПТ еще нужно чтобы РЖД им огромный штраф влепило за негрузку вагонов. . . . . . может тогда задумаются о людях.