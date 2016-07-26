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Бывшего главу ТМК Виктора Гребнева обвиняют в преднамеренном банкротстве компании

26 Июля 2016, 11:58 | Владивосток

Прокуратура считает, что с его подачи заключались заведомо невыгодные сделки

Завершено следствие по уголовному делу Витора ГРЕБНЕВА, экс-директора уссурийского ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК), построившего во Владивостоке вантовый подвесной мост через бухту Золотой Рог и дорогу с эстакадой на участке поселок Новый - полуостров Де-Фриз - станция Седанка - бухта Патрокл во Владивостоке

«Бывшему генеральному директору ТМК Гребневу предъявлено обвинение по факту преднамеренного банкротства компании путем заключения заведомо невыгодных сделок. Обвиняемый уведомлен об окончании следственных действий», - сказал заместитель прокурора Приморья Вячеслав ЛОГВИНЧУК.

Виктор Гребнев (на фото - в центре) обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ст.196 УК РФ преднамеренное банкротство).

В настоящее время г-н Гребнев, руководивший ЗАО «ТМК» до сентября 2014 года, находится под домашним арестом. Следствие полагает, что именно его действия привели к бедственному положению в строительной фирме, из-за чего рабочим перестали платить зарплату. Ранее сообщалось, что Гребневу вменяется причинение ущерба предприятию в 420 млн рублей.

На конец апреля долг перед рабочими ТМК превысил 124 млн рублей. Компания остается одним из основных должников по зарплате в Приморье.

Досье «Золотого Рога»: ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» - одна из самых крупных мостостроительных компаний на Дальнем Востоке. ТМК являлось субподрядчиком строительства космодрома «Восточный». В 2015 году доведенные до отчаяния рабочие прямо со стройплощадки космодрома в Амурской области по видеомосту в ходе прямой линии с президентом РФ обратились за помощью к президенту ПУТИНУ. Определением Арбитражного суда Приморского края в отношении ЗАО «ТМК» была введена процедура банкротства - наблюдение. В феврале суд признал Виктора Гребнева банкротом.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: мост  банкротство  ТМК  суд  виктор гребнев 



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