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Купюра в 2000 рублей с изображением моста на острове Русский появится в обращение в октябре

26 Мая 2017, 06:36 | Владивосток

Возможно, она будет выполнена из новых материалов

Банк России рассчитывает, что банкноты номиналом 200 или 2000 рублей, на которых будут изображены символы Севастополя и Дальнего Востока - мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области, появятся уже в октябре.

«Мы (ЦБ РФ – «ЗР») где-то в июле будем окончательный дизайн утверждать. Одна из банкнот будет выполнена в улучшенном варианте. Мы планируем применить новые материалы, пропитку полимером, чтобы увеличить срок службы этой банкноты», - сказал первый зампред ЦБ РФ Георгий ЛУНТОВСКИЙ.

Конкурс по выбору символов для новых банкнот проводился с июня по октябрь 2016 года. В нем приняли участие свыше 5 тыс. достопримечательностей из 1,113 тыс. городов России. Отбор проходил в три этапа. Граждане впервые смогли самостоятельно предложить и выбрать то, что должно быть изображено на новых денежных знаках. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года, победили Дальний Восток и Севастополь.

Огромный резонанс вызвало то, что у группы «Мумий Тролль» существует одноименная песня «Владивосток 2000», поэтому многие болели именно за столицу Приморья.

За Дальний Восток проголосовало 546 тыс. 675 человек, за Севастополь - 543 тыс. 858 человек, за Казань (Казанский Кремль, Приволжский федеральный университет) - 537 тыс. 843 человека, Сочи («Роза хутор», Олимпийский стадион «Фишт») - 513 тыс. 334 человека, Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!», Мамаев курган) - 513 тыс. 270 человек.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: конкурс  купюра  "Мумий Тролль" 






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