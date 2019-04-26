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Ким Чен Ын может покинуть Владивосток раньше срока

26 Апреля 2019, 11:11 | Владивосток

С чем это связано, знают только посвященные

Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) КИМ Чен Ын может покинуть Владивосток после 15.00 по местному времени, а не после 22.00, как планировалось ранее. Таким образом, корейский лидер не сможет присутствовать на просмотре балета «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра.

Уже было отменено возложение Ким Чен Ыном венка к подводной лодке С-56 мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота». Затем появилась информация о том, что все же церемония состоится.

Церемония проводов бронепоезда Ким Чен Ына пройдет у железнодорожного вокзала, что означает неизбежный транспортный коллапс в центре Владивостока.

Северокорейский лидер прибыл в визитом во Владивосток 24 апреля, провел 25 апреля на острове Русский переговоры с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото kremlin.ru.

Автор: Олег Клименко
Теги: остров русский  ким чен ын  Владимир Путин  Северная Корея 



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Комментарии

  • Иванов Сергей Парфирьевич14:03, 26.04.2019#

    Там наверное заменили оперу Спящая красавитца, на Толстомордый боров.

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