Ким Чен Ын может покинуть Владивосток раньше срока

С чем это связано, знают только посвященные

Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) КИМ Чен Ын может покинуть Владивосток после 15.00 по местному времени, а не после 22.00, как планировалось ранее. Таким образом, корейский лидер не сможет присутствовать на просмотре балета «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра.

Уже было отменено возложение Ким Чен Ыном венка к подводной лодке С-56 мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота». Затем появилась информация о том, что все же церемония состоится.

Церемония проводов бронепоезда Ким Чен Ына пройдет у железнодорожного вокзала, что означает неизбежный транспортный коллапс в центре Владивостока.

Северокорейский лидер прибыл в визитом во Владивосток 24 апреля, провел 25 апреля на острове Русский переговоры с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото kremlin.ru.