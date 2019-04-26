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Ким Чен Ын может покинуть Владивосток раньше срока
С чем это связано, знают только посвященные
Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) КИМ Чен Ын может покинуть Владивосток после 15.00 по местному времени, а не после 22.00, как планировалось ранее. Таким образом, корейский лидер не сможет присутствовать на просмотре балета «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра.
Уже было отменено возложение Ким Чен Ыном венка к подводной лодке С-56 мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота». Затем появилась информация о том, что все же церемония состоится.
Церемония проводов бронепоезда Ким Чен Ына пройдет у железнодорожного вокзала, что означает неизбежный транспортный коллапс в центре Владивостока.
Северокорейский лидер прибыл в визитом во Владивосток 24 апреля, провел 25 апреля на острове Русский переговоры с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото kremlin.ru.
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Там наверное заменили оперу Спящая красавитца, на Толстомордый боров.