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Лучшая книга года – издание ДВФУ
Ассоциация книгоиздателей России «АСКИ» объявила победителем 21 конкурса «Лучшая книга России» в номинации «Лучшее издание деловой литературы» двухтомник «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе: перспективы интеграции» (под ред. И.И. Меламеда), вышедший в Издательском доме Дальневосточного федерального университета.
На первом этапе конкурса было отобрано более 600 книг, три из которых стали лауреатами в номинации «Лучшее издание деловой литературы». Это книги издательства «Экономика» (Москва), Издательского дома Высшей школы экономики (Москва), а победителем стала книга ДВФУ (Владивосток).
В это же время почетной грамотой правления Союза писателей России награждена член союза, директор издательского дома ДВФУ Татьяна ПРУДКОГЛЯД за достойный вклад в современную литературу.
Сергей СТОГНИЙ, "Золотой Рог".
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