Корейский лоукостер с апреля запускает рейсы из Владивостока в Тэгу

Рейсы будут выполняться на Boeing 737

Южнокорейский низкобюджетный авиаперевозчик T'way Air с апреля начнет осуществлять регулярные полеты между Владивостоком и Тэгу, четвертым по величине городом в Южной Корее после Сеула, Пусана и Инчхона). Рейсы будут выполняться на Boeing 737 с частотой три раза в неделю с последующим увеличением до ежедневного рейса.

Кроме того, T'way Air в рамках летнего расписания аэропорта, стартовавшего 25 марта, будет выполнять регулярные полеты из Владивостока в корейский город Муан.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания T'way Air специализируется на бюджетных авиаперевозках внутри Южной Кореи. Базовый аэропорт авиакомпании находится в г.Чхонджу (Cheongju international airport). Международный аэропорт Тэгу является одним из крупнейших транспортных узлов региона Йоннам (Южная Корея).

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает 45 направлений, полеты по которым совершают 18 российских и зарубежных авиакомпаний. АО «Международный аэропорт Владивосток» в 2017 году обслужило 2,179 млн пассажиров, что на 18% превысило показатель 2016 года.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток