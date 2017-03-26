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Главный тренер "Зенита-2" расстроился за Владивосток
Он не увидел веселого народа на Набережной
26 марта. Первенство ФНЛ. Владивосток, стадион «Динамо», 2,1 тыс. зрителей. «Луч-Энергия» (Владивосток) - «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 0:0.
«Луч-Энергия»: Гаврилов, Попов, Пискунов, Коломыц, Насадюк, Грицаенко, Килин (Минич, 80), Пономаренко, Гриднев, Гордиенко (Джигкаев, 81), Столбовой.
«Зенит-2»: Бабурин, Карпов, Зуйков, Зуев, Чернов, Лобов, Евсеев, Исаев (Батютин, 66), Бавин, Сиротов, Проничев (Погребняк, 55).
Главный тренер «Зенита-2» Владислав РАДИМОВ на послематчевой пресс-конференции говорил не о футболе, а о том, как ему обидно за Владивосток, который не может содержать команду уровня ФНЛ.
«Обе команды находятся в таком турниром положении, что очки нужны и тем, и другим. Сегодня мы особого футбола не увидели. Честно говоря, будь я болельщиком, такая игра мне бы не понравилась. Но наступает такой момент, когда надо играть на результат в ущерб красивому футболу. Я приезжал сюда как игрок лет десять назад, и здесь был праздник футбола - набережная была забита веселым народом, То, что я вижу сегодня – людей практически нет. А кому в таком случае нужен футбол? Давайте откровенно: назвать то, на чем мы сегодня играли, футбольным полем язык не повернется. Здесь даже на беговой дорожке вокруг поля убиться можно. Мы проделали такой путь, чтобы играть на сене? Поэтому говорить о каком-то футболе сложно. Проще разогнать всех и начать все с нуля. Владивосток заслуживает более достойного отношения к своей команде», - заявил Радимов.
Главный тренер «Луча-Энергия» Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, в свою очередь заявил, что перед игроками погасли практически все долги по зарплате, но при этом у клуба нет денег даже на предматчевый сбор игроков. «Игроки добираются сами на стадион, нас не кормят. Я с таким сталкиваюсь впервые в своей карьере и игрока, и тренера», - сказал наставник желто-синих.
«СКА-Хабаровск» в Хабаровске обыграл «Тюмень» 1:0 благодаря голу Максима АСТАФЬЕВА.
«Луч-Энергия» после этого тура занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Приморцы в весенней части первенства еще не побеждали.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч-Энергия»
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