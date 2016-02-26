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Гостиницы Hyatt во Владивостоке достроились до уголовного дела

26 Февраля 2016, 13:22 | Владивосток

Оказывается, все дело было в халатности

Уголовное дело по ст. 293 "халатность" возбуждено по материалам проведенных проверок на стройках 5-звездочных гостиниц Hyatt во Владивостоке, заявил в пятницу журналистам прокурор края Сергей БЕССЧАСНЫЙ. По его словам, долгострой, планировавшийся к сдаче еще в 2012 году, находится на особом внимании надзорных и правоохранительных органов, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

«Гостиницами «Хаятт» правоохранительные органы занимаются плотно, и сейчас основной вопрос находится в плоскости ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО «Наш дом – Приморье» (заказчик строительства, 100% принадлежит Приморскому краю – «Золотой Рог») и оценки эффективности использования средств СК «Приморье - Дальний Восток», который выполнял работу по строительству гостиниц», - сказал прокурор.

Он добавил, что по результатам ревизий будет дана комплексная оценка действиям должностных лиц АО «Наш дом – Приморье» и действиям чиновников.

«В рамках процессуальных действий будут устанавливаться лица, которые причастны к совершению преступных действий, связанных со строительством. Конкретных лиц, насколько мне известно, пока нет», - пояснил Сергей Бессчасный.

Досье «Золотого Рога»: В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке в августе 2009 года было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц, оператором которых выступает Hyatt International. Однако строительные работы не завершены до сих пор, стоимость объектов постоянно растет из-за ошибок в проектировании. Гостиница делового типа «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» (Hyatt Regency Vladivostok, Golden Horn) и многофункциональный гостиничный комплекс курортного типа «Хаятт Владивосток Бурный» (Hyatt Vladivostok, Burny), как ожидалось, должны были стать пятым и шестым отелями в России под маркой Hyatt. Счетная палата РФ ранее сообщала, что затраты на два отеля уже составили 7,3 млрд рублей. Согласно отчету контрольно-счетной палаты Приморского края, сложившаяся по состоянию на 1 сентября 2013 года сметная стоимость по гостиничному комплексу на мысе Бурном превысила первоначальную в 1,9 раза и выросла до 7,471 млрд рублей, по отелю на Корабельной набережной - в два раза, до 7,5 млрд рублей. Начиная с 2013 года из бюджета Приморского края на завершение строительства двух гостиниц во Владивостоке дополнительно выделено 3,4 млрд рублей. В настоящее время единственным отелем на территории Дальнего Востока, получившим сертификат «5 звезд», является отель Hyundai во Владивостоке.

Юрий РОГОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: гостиницы  следствие  hyatt  прокурор 



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