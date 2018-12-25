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"Дальэнергосбыт" вручит подарочные сертификаты добросовестным исполнителям коммунальных услуг
В конкурсе могут принять участие ТСЖ, ЖСК и управляющие компании
ПАО «ДЭК» проводит конкурс ежегодный конкурс среди исполнителей коммунальных услуг, как самостоятельно осуществляющих функции сбыта электроэнергии в многоквартирных домах, так и для тех, кто заключил договор энергоснабжения на объем электроэнергии, приходящийся на общедомовые нужды. Мероприятие направлено на поощрение УК, ТСЖ, ЖСК Приморского края, добросовестно исполняющих договорные обязательства по оплате электропотребления.
В конкурсе могут принять участие ТСЖ, ЖСК и управляющие компании в зоне деятельности всех отделений «Дальэнергосбыта». Основные условия – отсутствие задолженности на 1 января 2019 года, а также плодотворное взаимодействие с отделениями КЦ в течение 2018 года.
Итоги будут подведены в январе 2019 года. Победителям конкурса будут вручены – сертификаты на приобретение электротоваров. Данную акцию среди исполнителей коммунальных услуг ПАО «ДЭК» проводит уже шестой год подряд. В прошлом году энергетики отметили свыше 200 исполнителей коммунальных услуг Приморья, которые по итогам года показали отсутствие задолженности за потребленную электроэнергию.
При, этом «Дальэнергосбыт» публикует список лидеров УК, ТСЖ, ЖСК, которые являются злостными неплательщиками за потреблённое электричество. В общем, задолженность недобросовестных коммунальных компаний в Приморье уже превысили 150 млн рублей. Лидером по задолженности уже долгое время является муниципальная компания г. Владивостока МУПВ «Центральный» с долгом 14,7 млн. рублей. Миллионные долги накопили еще ряд УК, ТСЖ Приморского края:
• ООО «Влад-Дом» (г. Владивосток) – 6,3 млн рублей
• ООО «УК Тавричанка» - 3,3 млн рублей
• ООО «УК партнёры» (пгт. Смоляниново) – 2 млн рублей
• ООО «Комплекс коммунальных услуг» (г. Владивосток) – около 1,7 млн рублей
• ООО УК «Жилпомощь» (г. Дальнегорск, п. Краснореченский) – 1,7 млн рублей
• ООО «СпецАвтоХозяйство» (с. Вольно-Надеждинское, п. Таёжный) – около 1,6 млн рублей
• ООО «Горжилуправление-8» (г. Находка) – 1,2 млн рублей
• ТСЖ «Добрососедство» (г. Дальнегорск) – около 1,2 млн рублей
• УК «Темп» (г. Артём) – более 1 млн рублей
Рейтинг/антирейтинг УК, ТСЖ, ЖСК размещен на сайте ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/iku/rating/
Филиал ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» проводит активную работу с должниками и в очередной раз напоминает, что за несвоевременную оплату электроэнергии, управляющие компании могут быть лишены лицензии га осуществление деятельности. Энергетики уже начали передавать в государственную жилищную инспекцию сведения об управляющих компаниях, нарушающих договорные сроки расчета за поставленные энергоресурсы.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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