Дерипаска доволен покупкой аэропорта Владивостока

Сумма сделки составила порядка 6 млрд рублей

Консорциум инвесторов в составе группы «Базовый Элемент» Олега ДЕРИПАСКИ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и аэропортового оператора Changi Airports International (CAI) в пятницу объявил о покупке активов аэропорта Владивосток. Церемония подписания состоялась в присутствии первого вице-премьера РФ Игоря ШУВАЛОВА и заместителя премьер-министра Сингапура Тармана ШАНМУГАРАТНАМА по итогам заседания российско-сингапурской межправительственной комиссии.

Консорциум Cantya Investment Limited приобрел у АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта и 52,16% АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ), сертифицированного Межгосударственным авиационным комитетом. «Базовый Элемент», РФПИ и CAI владеют равными долями акций по 33,3%.

«Мы рады сотрудничеству с РФПИ и Changi Airports International по развитию одного из ключевых аэропортов России, который должен стать стратегических узлом, связывающим Россию и Азию. «Базовый Элемент» в рамках многолетнего сотрудничества с Changi Airports International уже многое сделал для развития аэропортов Краснодарского края. Положительный опыт эффективной работы будет распространяться и на аэропорт Владивостока. Вместе с партнерами по консорциуму мы сможем создать высокотехнологичное авиационное предприятие, обеспечивающее безопасность и комфорт для пассажиров, придерживающееся самых высоких стандартов в области эксплуатации и обслуживания аэропортов и способствующее реализации богатого экономического потенциала Дальнего Восток», - сказал председатель наблюдательного совета «Базового Элемента» Олег ДЕРИПАСКА, слова которого приводит пресс-служба группы.

«Владивосток сам по себе – это крупнейшая экономика российского Дальнего Востока, «ворота» в Юго-Восточную Азию из России. Вместе с партнерами – «Базовым Элементом» и РФПИ, - мы будем развивать международный аэропорт Владивосток как одну из лучших воздушных гаваней региона, с развитой маршрутной сетью и высочайшим уровнем сервиса – нашими приоритетными направлениями. С помощью аэропорта мы продемонстрируем остальному миру уникальный и динамичный характер Владивостока и Дальнего Востока России, что в конечном итоге откроет огромные возможности по развитию международного туризма и торговли», - сказал генеральный директор CAI Лим Лианг Сонг.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», консорциум победил в соответствующем конкурсе еще в феврале 2015 года.

Досье «Золотого Рога»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 30 направлений. Пассажиропоток аэропорта Владивостока в 2015 году сократился на 5% по сравнению с показателем 2014 года, до 1 млн 698 тыс. человек.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток