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Продажа аэропорта Владивостока одобрена на правительственном уровне

25 Ноября 2016, 08:17 | Владивосток

Против прихода сингапурской Changi никто не возражает

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций вчера одобрила сделку по приобретению сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) 49% акций аэропорта Владивосток, сделка должна быть завершена в декабре.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) продает 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток» и 52,16% плюс 1 обыкновенную акцию ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ), управляющих владивостокским аэропортом, консорциуму Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), «Базового элемента» Олега ДЕРИПАСКИ и сингапурской Changi, который победил в соответствующем конкурсе еще в феврале 2015 года.

После завершения сделки по покупке аэропорта Владивостока консорциум инвесторов с участием Changi сконцентрируется на развитии перевозок и повышении качества

Как сообщалось, АО "Международный аэропорт Шереметьево" рассчитывает закрыть сделку по продаже двух управляющих компаний аэропорта Владивостока до середины декабря. Речь идет о 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% + 1 обыкновенная акция ОАО "Международный аэропорт Владивосток", которые МАШ планирует продать консорциуму РФПИ, "БазЭла" и Changi, победившему в соответствующем конкурсе еще в феврале 2015 года.

Досье «Золотого Рога»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 30 направлений. Пассажиропоток аэропорта Владивостока в 2015 году сократился на 5% по сравнению с показателем 2014 года, до 1 млн 698 тыс. человек.

Changi Airports International после завершения сделки по покупке аэропорта Владивостока консорциумом инвесторов планирует сконцентрироваться на развитии перевозок и повышении качества обслуживания в аэропорту.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: сделка  правкомиссия  аэропорт  changi  Шереметьево 



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