Продажа аэропорта Владивостока одобрена на правительственном уровне

Против прихода сингапурской Changi никто не возражает

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций вчера одобрила сделку по приобретению сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) 49% акций аэропорта Владивосток, сделка должна быть завершена в декабре.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) продает 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток» и 52,16% плюс 1 обыкновенную акцию ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ), управляющих владивостокским аэропортом, консорциуму Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), «Базового элемента» Олега ДЕРИПАСКИ и сингапурской Changi, который победил в соответствующем конкурсе еще в феврале 2015 года.

После завершения сделки по покупке аэропорта Владивостока консорциум инвесторов с участием Changi сконцентрируется на развитии перевозок и повышении качества

Как сообщалось, АО "Международный аэропорт Шереметьево" рассчитывает закрыть сделку по продаже двух управляющих компаний аэропорта Владивостока до середины декабря. Речь идет о 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% + 1 обыкновенная акция ОАО "Международный аэропорт Владивосток", которые МАШ планирует продать консорциуму РФПИ, "БазЭла" и Changi, победившему в соответствующем конкурсе еще в феврале 2015 года.

Досье «Золотого Рога»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 30 направлений. Пассажиропоток аэропорта Владивостока в 2015 году сократился на 5% по сравнению с показателем 2014 года, до 1 млн 698 тыс. человек.

Changi Airports International после завершения сделки по покупке аэропорта Владивостока консорциумом инвесторов планирует сконцентрироваться на развитии перевозок и повышении качества обслуживания в аэропорту.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток