Во Владивостоке начался отопительный сезон

Но не для всех квартир и офисов

Отопительный сезон во Владивостоке, согласно распоряжению администрации города, стартовал в четверг. Тепло в дома жителей поступает постепенно. К отоплению подключают детские сады и школы, учреждения здравоохранения, а также жилой фонд.

«Важно помнить, что энергетики начинают подачу тепла потребителям в строгом соответствии с законодательством: на основании постановления администрации муниципального образования. Этот документ и определяет дату начала отопительного сезона», - сообщила прессс-служба филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК).

«В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) были проведены гидравлические испытания, цель которых – проверка на прочность магистральных теплотрасс. По результатам были выполнены ремонтные работы по устранению выявленных дефектов. Кроме того, были заменены порядка 6 км изношенных трубопроводов, более 5 км из которых пришлись на 22 плановых перекладки в разных частях города, устранены 183 повреждения. Оперативные и плановые ремонты выполнены на всех тепловых станциях и во всех котельных Приморской генерации. Сформированы нормативные запасы топлива, есть все необходимые материалы и запчасти», – сказал директор СП «Приморские тепловые сети» АО «ДГК» Дмитрий ВИШНЯКОВ.

Самые крупные работы в этом году пришлись на перекладку магистральной теплотрассы в районе улицы Енисейской во Владивостоке. Здесь заменили более 500 метров трубопровода.

Самой сложной для ремонта стал район улицы Фадеевской. Здесь заменены участки магистральной теплотрассы диаметром 1020 мм. Чтобы выдержать все технологические нормы, для надежности трубы укладывались в футлярах, так как на данном участке магистральную теплотрассу пересекает железнодорожная ветка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток