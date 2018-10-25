"Аэрофлот" вновь начал предлагать дешевые билеты на рейсы из Владивостока в Москву

Но в это время года желающих отправиться в полет не так уже и много

«Аэрофлот» с 24 октября возобновил продажу билетов по субсидируемым тарифам на рейсы в города Дальнего Востока. Стоимость перелета по субсидируемым тарифам из Владивостока в Москву в одну сторону составляет 7,4 тыс. руб. (таксы и сборы не применяются), из Петропавловска-Камчатского - 7,5 тыс., из Южно-Сахалинска - 7,3 тыс., из Хабаровска - 7,2 тыс., из Магадана - 7,2 тыс., из Магадана в Хабаровск - 4 тыс., из Хабаровска в Новосибирск - 5,7 тыс., во Владивосток - 1,8 тыс., из Петропавловска-Камчатского во Владивосток - 6 тыс., из Красноярска в Хабаровск - 6 тыс.

Воспользоваться опцией в экономическом классе могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (55 лет - для женщин), инвалиды I группы, инвалиды детства II и III групп, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида. Завершатся такие перевозки 1 декабря (в соответствии с постановлением правительства РФ).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото "Аэрофлот"