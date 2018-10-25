Во Владивостоке можно объедаться крабами

Фестиваль «Держи краба!» стартовал в ресторанах приморской столицы

С 25 октября по 5 ноября рестораны Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Тюмени и Ярославля будут предлагать гостям блюда из синего камчатского краба по специальной цене. Это один из немногих видов, промысел которого официально разрешен в это время.

Международный фестиваль живых камчатских крабов проводится на Дальнем Востоке с 2016 года и ежегодно привлекает туристов из разных регионов России, а также Южной Кореи и Китая. В этом году фестиваль становится общероссийским и выходит за пределы региона.

По данным организаторов, во Владивостоке и других городах ДФО краба будут подавать гостям прямо из аквариума, после взвешивания его приготовят. В остальных городах России шеф-повара предложат отваренные крабовые клешни с авторскими соусами.

Газета «Золотой Рог», Владивосток