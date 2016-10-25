Аэропорт Владивостока сменит владельца уже в этом году

К управлению воздушной гаванью Владивостока допустят сингапурцев

Сделка по продаже аэропорта Владивостока будет закрыта до конца этого года, сообщил Михаил ВАСИЛЕНКО, гендиректор АО «Международный аэропорт Шереметьево», нынешнего владелтьца активов. Напомним, что нового собственника ждут 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток» и 52,16% и 1 обыкновенной акции ОАО «Международный аэропорт Владивосток»

«Шереметьево» продает эти активы консорциуму Российского фонда прямых инвестиций, «БазЭла» и сингапурской Changi, который победил в соответствующем конкурсе еще в феврале 2015 года.

Ранее Михаил Василенко оценивал долю в аэропорту Владивостока более чем в 4 млрд рублей, но скорее всего итоговая цифра будет ниже.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ОАО "Международный аэропорт Владивосток"