Глава администрации президента РФ прокатился на собранном во Владивостоке джипе

За рулем был вице-премьер Юрий Трутнев

Глава администрации президента РФ Сергей ИВАНОВ посетил автосборочное предприятие во Владивостоке и прокатился на собранном здесь автомобиле Toyota Land Cruiser Prado в качестве пассажира. Джип умело вел вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ.

В ходе визита Сергею Иванову показали весь цикл работ, начиная от разгрузки судов и заканчивая погрузкой готовых автомобилей в вагоны.

Он обратил внимание, что вся территория парка находится в низине и окружена стоящими вдали жилыми домами. "Это дисциплинирует", - отметил С.Иванов, пояснив, что такое расположение не позволит скрыть каких-либо происшествий.

Рассказали главе администрации президента и о том, как обеспечивается карьерный рост на предприятии. Все новые сотрудники получают около 23 тыс. рублей. Дальнейшее повышение зарплаты напрямую связано с успешным обучением и сдачей экзаменов в учебном центре, который создан на предприятии.

Сергей Иванов поинтересовался, на сколько может вырасти зарплата, если пройти полный курс обучения. В ответ он услышал, что зарплата вырастет в 2,5 раза, но таких работников на предприятии за четыре года его существования было только 15 человек.

Сергей Иванов остановился около агрегата, который наносит маркировку на кузов автомобиля. Понаблюдав за его работой, он констатировал: "Юридически еще одна российская машина сделана".

По словам генерального директора ОАО "Соллерс" Вадима ШВЕЦОВА, за последние полгода во Владивостоке собрано около 35 тыс. машин, уже есть возможность собирать до 350 автомобилей в день.

"Планируем строительство площадки на 25 тыс. контейнеров. Модернизация производства в совокупности с налоговыми и таможенными льготами, предусмотренными статусом особой экономической зоны, позволят развиваться заводу быстро и динамично. Уже есть инвесторы, готовые работать с нами. Их привлекают наше выгодное расположение, логистические возможности и статус ОЭЗ", - отметил Вадим Швецов.

Как уже сообщал ZRPRESS.RU, ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (СП японской Mazda Motor Corporation и российского ОАО "Соллерс" в 2015 году планирует запустить на площадке во Владивостоке проект по производству автомобильных двигателей для экспорта в Японию и Китай.

ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" выпускает автомобили Mazda (Mazda CX-5 и Mazda 6) и SsangYong (Rexton, Kyron, Actyon и Actyon Sports). Мощность предприятия составляет 60 тыс. автомобилей в год. Полная проектная мощность - 100 тыс. автомобилей.

Совладельцами МСМР на паритетной основе выступают Mazda Motor Corporation и ООО "Соллерс Санрайз Холдинг" (Елабуга, 100%-ная "дочка" ОАО "Соллерс").

Производственная площадка во Владивостоке состоит из двух производственных компаний: ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" и ООО "Соллерс-Буссан" (СП "Соллерс" с Mitsui) по производству Toyota Land Cruiser Prado.

Приморский край рассматривает возможность инвестирования 395 млн рублей в создание особой экономической зоны (ОЭЗ) на базе автомобильного производства "Соллерс" во Владивостоке. Планируется, что резидентами особой экономической зоны станут производители автокомпонентов. Управлять особой экономической зоной будет компания, созданная "Соллерсом".

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото пресс-службы администрации Приморья.