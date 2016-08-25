Участникам ВЭФа продадут право дать имя гигантскому алмазу

Свой лот на благотворительном аукционе представит и почетный житель Владивостока Илья Лагутенко

Главным лотом благотворительного аукциона Второго Восточного экономического форума (ВЭФ) станет возможность дать имя алмазу массой 136,24 карата, представленного компанией «Алроса» Найденный камень является одним из крупнейших в истории всемирно известной якутской компании.

Как сообщает оргкомитет ВЭФа, благотворительный аукцион «ПоможемПриродеРФ» пройдет 2-3 сентября на стенде министерства природных ресурсов и экологии РФ, а также на официальном сайте «ПоможемПриродеРФ».

В этом году на аукционе представлены самые разнообразные лоты. Участники торгов смогут провести один день на съемочной площадке с актером Данилой КОЗЛОВСКИМ, посетить мастер-классы для любителей единоборств от Константина ЦЗЮ, Бату ХАСИКОВА и Николая ВАЛУЕВА, получить боксерские перчатки с автографом прославленных спорстсменов.

Дать имя можно будет не только алмазу, но и дальневосточным леопардам – обладатель лота от АНО «Дальневосточные леопарды» символически станет хранителем животного.

Сразу несколько лотов аукциона будут посвящены увлекательным турам по заповедным местам Дальнего Востока. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей ДОНСКОЙ совершит поездку в любой из заповедников России с тем, кто приобретет соответствующий лот.

Специальными лотами на аукционе станут скульптуры дальневосточных леопардов и амурских тигров в оригинальной раскраске, которые были изготовлены в рамках экологического проекта «Парад диких кошек».

Свои лоты представили главы регионов ДФО, заповедники и национальные парки Дальнего Востока, экологические некоммерческие организации, а также известные деятели культуры и спорта — Данила Козловский, Константин Цзю, Илья ЛАГУТЕНКО, Бату Хасиков, Николай Валуев, Пелагея, Анатолий КАРПОВ, Борис ЭЙФМАН, Юлия ЧИЧЕРИНА и др.

Первый благотворительный аукцион состоялся в рамках I Восточного экономического форума в сентябре 2015 года. Собранные средства были направлены на реализацию программ по защите амурских тигров и дальневосточных леопардов.

Досье «Золотого Рога»: Второй ВЭФ пройдет во Владивостоке в кампусе ДВФУ со 2 по 3 сентября. На него приедут делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран. Центральным событием форума станет панельная сессия с участием президента России Владимира ПУТИНА, премьера Японии Синдзо АБЭ и президента Республики Корея ПАК Кын Хе.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток