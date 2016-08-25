Участников ВЭФа просят запастись зонтами и дождевиками

Остров Русский 2 и 3 сентября будет заливать дождь

Оргкомитет второго Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет на острове Русский во Владивостоке 2 и 3 сентября, распространил сообщение об ожидающихся в эти дни неблагоприятных погодных условиях с обильными осадками.

«Просим вас подготовиться и внимательно отнестись к вашему пребыванию во Владивостоке. Во избежание неудобств рекомендуем вам иметь при себе зонты или дождевики, позволяющие укрыться от дождя и ветра», - говорится в сообщении.

Отметим, что участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) традиционно во время его работы выдают оригинальные зонты, увезти который домой (а то и не один) в качестве дополнительного сувенира считает долгом чести каждый участник форума. Посмотрим, как это будет выглядеть во Владивостоке.

Досье «Золотого Рога»: Второй ВЭФ пройдет во Владивостоке в кампусе ДВФУ со 2 по 3 сентября. На него приедут делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран. Центральным событием форума станет панельная сессия с участием президента России Владимира ПУТИНА, премьера Японии Синдзо АБЭ и президента Республики Корея ПАК Кын Хе.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток