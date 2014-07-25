www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

В Приморье бывший спикер парламента избавился от уголовного преследования

25 Июля 2014, 14:05 | Владивосток

Уголовное дело в отношении Евгения Овечкина прекращено за истечением срока давности

Бывший председатель Законодательного собрания Приморья и вице-губернатор Евгений ОВЕЧКИН избежал суда по уголовному делу о хищении топлива у коммерсантов на 50 млн рублей.

"Принято решение о прекращении уголовного дела в отношении Овечкина по нереабилитирующему основанию за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - сообщил на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс - Дальний Восток" во Владивостоке первый заместитель руководителя СУ СКР по Приморью Андрей УТКИН.

Евгений Овечкин согласился на прекращение дела с такой формулировкой.

"Но мы доказали в данном случае, что произошло хищение денежных средств в размере более 50 млн рублей у хабаровской компании в то время, когда Овечкин занимал пост председателя Законодательного собрания Приморья и фактически руководил двумя коммерческими организациями. Именно с этими фирмами и был заключен договор о поставках топлива", - отметил Андрей Уткин.

Он добавил, что похищенные деньги поставщик в настоящее время пытается взыскать в рамках гражданского производства.

Как уже сообщал "Золотой Рог", уголовное дело в отношении Евгения Овечкина было возбуждено по факту крупного мошенничества (ст. 159 УК РФ). Речь шла о хищении топлива на десятки миллионов рублей. Позднее следователи приостановили расследование дела в связи с тяжелым заболеванием Овечкина.

За возбуждением дела последовала отставка фигуранта с должности председателя Законодательного собрания Приморья.

Кроме того, прокуратура Приморья установила, что депутат Евгений Овечкин и его супруга владеют акциями двух иностранных коммерческих компаний. В нарушение федерального закона он не отказался от этих активов до 20 августа 2013 года. 27 ноября приморские парламентарии на очередном заседании приняли решение досрочно лишить экс-спикера депутатских полномочий.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото РИА Primamedia.

Автор: Юрий Рогов
Теги: Овечкин  суд  ЗС ПК 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Р С’17:21, 25.07.2014#

    А у нас в стране нужно по крупному воровать - чтобы было на что отмазаться от суда!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru