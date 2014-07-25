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В Приморье бывший спикер парламента избавился от уголовного преследования
Уголовное дело в отношении Евгения Овечкина прекращено за истечением срока давности
Бывший председатель Законодательного собрания Приморья и вице-губернатор Евгений ОВЕЧКИН избежал суда по уголовному делу о хищении топлива у коммерсантов на 50 млн рублей.
"Принято решение о прекращении уголовного дела в отношении Овечкина по нереабилитирующему основанию за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - сообщил на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс - Дальний Восток" во Владивостоке первый заместитель руководителя СУ СКР по Приморью Андрей УТКИН.
Евгений Овечкин согласился на прекращение дела с такой формулировкой.
"Но мы доказали в данном случае, что произошло хищение денежных средств в размере более 50 млн рублей у хабаровской компании в то время, когда Овечкин занимал пост председателя Законодательного собрания Приморья и фактически руководил двумя коммерческими организациями. Именно с этими фирмами и был заключен договор о поставках топлива", - отметил Андрей Уткин.
Он добавил, что похищенные деньги поставщик в настоящее время пытается взыскать в рамках гражданского производства.
Как уже сообщал "Золотой Рог", уголовное дело в отношении Евгения Овечкина было возбуждено по факту крупного мошенничества (ст. 159 УК РФ). Речь шла о хищении топлива на десятки миллионов рублей. Позднее следователи приостановили расследование дела в связи с тяжелым заболеванием Овечкина.
За возбуждением дела последовала отставка фигуранта с должности председателя Законодательного собрания Приморья.
Кроме того, прокуратура Приморья установила, что депутат Евгений Овечкин и его супруга владеют акциями двух иностранных коммерческих компаний. В нарушение федерального закона он не отказался от этих активов до 20 августа 2013 года. 27 ноября приморские парламентарии на очередном заседании приняли решение досрочно лишить экс-спикера депутатских полномочий.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток
Фото РИА Primamedia.
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