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В Приморье начались летные испытания новейшего вертолета
Гражданский вертолет Ка-62 станет собратом самого массового в мире вертолета Ми-8/17
Летный образец среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62 совершил первый испытательный полет на летно-испытательной станции ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина в Арсеньеве.
Новейший вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, выполнению операций по поиску и спасению, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой высоте практического потолка и высокой тяговооруженности двигателей Ка-62 также может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.
По завершении всех необходимых доработок, произведенных в процессе наземных гонок и полетов в режиме «висения», летный образец вертолета Ка-62 в соответствии с программой испытаний по вводу в строй выполнил полет по кругу на скорости 110 километров в час продолжительностью 15 минут.
Летчики-испытатели АО «Камов» (головной разработчик Ка-62) выполнили оценку общей работоспособности вертолета и проверку функционирования его основных систем электроснабжения, бортового оборудования и силовой установки.
«Сегодняшние летные испытания показали, что мы успешно завершили все необходимые доработки опытной машины, опираясь на результаты выполнения предыдущих пунктов программы по вводу вертолета в строй. В частности, была выполнена проверка устойчивости и управляемости вертолета, работоспособности его основных систем и комплексов», - сказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей БОГИНСКИЙ, слова которого приводит пресс-служба холдинга.
Летный образец вертолета Ка-62 впервые совершил отрыв от земли в апреле 2016 года. По завершении испытаний по данной программе, на вертолете начнутся предварительные, а затем сертификационные наземные и летные испытания. На сегодняшний день на предприятии изготовлено несколько опытных образцов Ка-62.
Досье «Золотого Рога»: Основным видом деятельности авиазавода «Прогресс» является производство вертолетов. В настоящее предприятие время выпускает боевой ударный вертолет Ка-52 («Аллигатор»), готовит серийный выпуск Ка-62. Авиазавод осуществляет производство Ка-52 в рамках действующего до 2020 года государственного контракта. Первые экспортные поставки планируется начать в 2017 году. Компании «Вертолеты России» (специализированная управляющая компания в структуре корпорации «Оборонпром») принадлежат 97,74% акций ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина».
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото airwar.ru
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