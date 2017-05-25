Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Паром из Северной Кореи снова попал в переплет
Похоже, коммерческий проект «сглазили» американцы и японцы
Паром из Северной Кореи, в ночь на четверг выполнявший второй переход из порта Раджин, не прибыл во Владивосток согласно расписания. Официальная версия задержки - бушующий в Японском море циклон. Складывается впечатление, что на проект воздействуют потусторонние силы. Вернее, заокеанские.
Ранее МИД КНДР разместило заявление, что США пытаются помешать экономическому сотрудничеству между Россией и КНДР, выдвигая ложные обвинения после запуска паромного сообщения между портами Владивосток и Раджинз. В заявлении говорится, что «США с помощью своих приспешников пытаются прервать экономическое сотрудничество между Северной Кореей и Россией и задушить КНДР экономически».
Напомним, что первый заход парома ManGyongBong ознаменовался скандалом – в день прихода 17 мая территорию вокруг Морвокзала Владивостока перекрыли представители всевозможных силовых структур. Гендиректор компании-перевозчика ООО «ИнвестСтройТрест» Владимир БАРАНОВ назвал происшедшее «антигосударственной акцией», которая в случае продолжения может осложнить функционирование линии.
На это раз никакого оцепления вокруг Морвокзала пока не наблюдается. По расписанию судно ожидалось в 7:00 по Владивостоку.
Запуск парома проходит на фоне очередного витка напряженности на Корейском полуострове. Но даже этот факт не отменяет обязательств российской стороны сделать все возможное, чтобы Свободный порт Владивосток стал таковым не на бумаге, а на деле.
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», проект регулярных грузопассажирских перевозок между северокорейским портом Раджин и Владивостоком реализуется учрежденное во Владивостоке ООО «Инвестиционный Строительный Трест». Ранее пассажирские суда между КНДР и РФ не ходили.
Сеул и Токио не исключают, что маршрут во Владивосток может быть задействован Пхеньяном для доставки санкционных грузов, в том числе столь нужных Северной Корее деталей для ракет.
На борту судна, которому запрещено заходить в порты Японии, на первый раз не оказалось туристов и груза. Во второй раз наплыва туристов тоже не ожидается – по предварительным данным на борт лишь несколько китайцев и чуть больше россиян, работающих в Северной Корее.
На линии курсирует судно ManGyongBong, до 2006 года заходившее в японский порт Ниигата. После ракетных испытаний КНДР парому запрещено заходить в Японию. Согласно расписанию, в мае-июне паром будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока - каждую пятницу (в 20.00 по местному времени).
Олег КЛИМЕНКО.
Фото РИА "Новости".
Новости тематики
- Паром из Северной Кореи снова попал в переплет
- На остров Русский посыпятся миллиарды
- Скандальный паром из Северной Кореи прибыл во Владивосток
- Навальный не смог получить штаб-квартиру во Владивостоке
- Заглянет ли Путин на днях во Владивосток?
- Еще одна китайская авиакомпания начинает летать во Владивосток из Харбина
- США возьмут под контроль порты Владивостока и Находки
- Остров Русский до конца 2017 года станет территорией опережающего развития
- Приморская компания первой в России экспортировала в Китай и Корею живую рыбу
- Отель "Хаятт" на Корабельной набережной будет достроен за счет кредита
Новости раздела
- Паром из Северной Кореи снова попал в переплет
- На остров Русский посыпятся миллиарды
- В Свободном порту Владивосток будут гранить якутские алмазы
- Во Владивостоке открылся новый дилерский автоцентр
- Скандальный паром из Северной Кореи прибыл во Владивосток
- Навальный не смог получить штаб-квартиру во Владивостоке
- Заглянет ли Путин на днях во Владивосток?
- Еще одна китайская авиакомпания начинает летать во Владивосток из Харбина
- США возьмут под контроль порты Владивостока и Находки
- Остров Русский до конца 2017 года станет территорией опережающего развития
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье нашли должника по электроэнергии, который накопил долг в 4,5 миллионов рублей
- К берегам Приморья приближается авианосец США
- Эксперты пророчат рост продаж недвижимости из-за оттока населения из Приморья и Дальнего Востока
- На остров Русский посыпятся миллиарды
- МВД меняет порядок предоставления адресно-справочной информации
- Дешевые авиабилеты из Владивостока скоро закончатся
- Морской вокзал оцеплен сотрудниками полиции
- В рамках ВЭФ Путин проведет важное для Дальнего Востока мероприятие
- Для работодателей введут новый обязательный взнос
- Один из крупнейших портов Приморья уходит в новые руки