Паром из Северной Кореи снова попал в переплет

Похоже, коммерческий проект «сглазили» американцы и японцы

Паром из Северной Кореи, в ночь на четверг выполнявший второй переход из порта Раджин, не прибыл во Владивосток согласно расписания. Официальная версия задержки - бушующий в Японском море циклон. Складывается впечатление, что на проект воздействуют потусторонние силы. Вернее, заокеанские.

Ранее МИД КНДР разместило заявление, что США пытаются помешать экономическому сотрудничеству между Россией и КНДР, выдвигая ложные обвинения после запуска паромного сообщения между портами Владивосток и Раджинз. В заявлении говорится, что «США с помощью своих приспешников пытаются прервать экономическое сотрудничество между Северной Кореей и Россией и задушить КНДР экономически».

Напомним, что первый заход парома ManGyongBong ознаменовался скандалом – в день прихода 17 мая территорию вокруг Морвокзала Владивостока перекрыли представители всевозможных силовых структур. Гендиректор компании-перевозчика ООО «ИнвестСтройТрест» Владимир БАРАНОВ назвал происшедшее «антигосударственной акцией», которая в случае продолжения может осложнить функционирование линии.

На это раз никакого оцепления вокруг Морвокзала пока не наблюдается. По расписанию судно ожидалось в 7:00 по Владивостоку.

Запуск парома проходит на фоне очередного витка напряженности на Корейском полуострове. Но даже этот факт не отменяет обязательств российской стороны сделать все возможное, чтобы Свободный порт Владивосток стал таковым не на бумаге, а на деле.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», проект регулярных грузопассажирских перевозок между северокорейским портом Раджин и Владивостоком реализуется учрежденное во Владивостоке ООО «Инвестиционный Строительный Трест». Ранее пассажирские суда между КНДР и РФ не ходили.

Сеул и Токио не исключают, что маршрут во Владивосток может быть задействован Пхеньяном для доставки санкционных грузов, в том числе столь нужных Северной Корее деталей для ракет.

На борту судна, которому запрещено заходить в порты Японии, на первый раз не оказалось туристов и груза. Во второй раз наплыва туристов тоже не ожидается – по предварительным данным на борт лишь несколько китайцев и чуть больше россиян, работающих в Северной Корее.

На линии курсирует судно ManGyongBong, до 2006 года заходившее в японский порт Ниигата. После ракетных испытаний КНДР парому запрещено заходить в Японию. Согласно расписанию, в мае-июне паром будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока - каждую пятницу (в 20.00 по местному времени).

Олег КЛИМЕНКО.

Фото РИА "Новости".