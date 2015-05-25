www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 56.45 р.
EUR: 73.93 р. 10 CNY: 93.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Банки
Распечатать

928 приморцев вышли на старт "Зеленого марафона" Сбербанка

25 Мая 2015, 13:51 | Владивосток

Праздник спорта и здорового образа жизни прошел 23 мая на Центральной площади Владивостока.

«Зеленый марафон» – крупнейший общероссийский праздник спорта и здорового образа жизни в этом году прошел в 42 городах от Владивостока до Калининграда.

В Приморье «Зеленый марафон» состоялся уже в четвертый раз и собрал 928 легкоатлетов, а всего гостями праздника стали более двух тысяч человек. На Центральной площади Владивостока гостей и марафонцев ждала обширная творческая программа с участием Тихоокеанского флота, танцевальных коллективов и музыкальной группы. Для маленьких гостей весь день работали анимационные площадки, батут, качели и многое другое.

Первыми по традиции стартовали самые маленькие марафонцы в возрасте от 3 до 14 лет, которым предстояло преодолеть дистанцию в один километр. Следом взрослые марафонцы вышли на символическую дистанцию 4,2 км, которая позволяет всем желающим, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки, приобщиться к здоровому образу жизни и заявить о своих личных спортивных рекордах.

Итоги забега были подведены в 13 номинациях среди детей, взрослых, сотрудников Сбербанка и представителей средств массовой информации. Каждый победитель получил не только медаль и диплом, но и ценный подарок от Дальневосточного Сбербанка. Отдельных почестей традиционно удостоились самые старшие участники марафона, которые собственным примером показывают молодому поколению преимущество активного и здорового образа жизни.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

 

Автор:
Теги: зеленый марафон  сбербанк  спорт 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru