Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
928 приморцев вышли на старт "Зеленого марафона" Сбербанка
Праздник спорта и здорового образа жизни прошел 23 мая на Центральной площади Владивостока.
«Зеленый марафон» – крупнейший общероссийский праздник спорта и здорового образа жизни в этом году прошел в 42 городах от Владивостока до Калининграда.
В Приморье «Зеленый марафон» состоялся уже в четвертый раз и собрал 928 легкоатлетов, а всего гостями праздника стали более двух тысяч человек. На Центральной площади Владивостока гостей и марафонцев ждала обширная творческая программа с участием Тихоокеанского флота, танцевальных коллективов и музыкальной группы. Для маленьких гостей весь день работали анимационные площадки, батут, качели и многое другое.
Первыми по традиции стартовали самые маленькие марафонцы в возрасте от 3 до 14 лет, которым предстояло преодолеть дистанцию в один километр. Следом взрослые марафонцы вышли на символическую дистанцию 4,2 км, которая позволяет всем желающим, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки, приобщиться к здоровому образу жизни и заявить о своих личных спортивных рекордах.
Итоги забега были подведены в 13 номинациях среди детей, взрослых, сотрудников Сбербанка и представителей средств массовой информации. Каждый победитель получил не только медаль и диплом, но и ценный подарок от Дальневосточного Сбербанка. Отдельных почестей традиционно удостоились самые старшие участники марафона, которые собственным примером показывают молодому поколению преимущество активного и здорового образа жизни.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
Новости раздела
- Из Владивостока теперь можно улететь еще в один город Китая
- Иностранцам разрешили въезд по электронным визам через аэропорты всех регионов Дальнего Востока
- Долететь из Владивостока до Муданьцзяна можно будет за час с небольшим
- В Сеул можно улететь дешево на корейском лоукостере
- Глава Приморья не хочет спешить с "Хаяттами"
- Круглый стол по проблемам семьи прошел во Владивостоке
- Владивосток никто не собирается закрывать
- "Восточный Порт" проверил готовность к большим объемам
- В Корею можно слетать задешево
- Акционеры Владивостокского морского рыбного порта останутся без дивидендов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Провал резидентов
- "Луч" вернул историческое название
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Вышли из строя
- Катамаран "Пингвин" соединит Сахалин и Японию
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе