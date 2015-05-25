928 приморцев вышли на старт "Зеленого марафона" Сбербанка

Праздник спорта и здорового образа жизни прошел 23 мая на Центральной площади Владивостока.

«Зеленый марафон» – крупнейший общероссийский праздник спорта и здорового образа жизни в этом году прошел в 42 городах от Владивостока до Калининграда.

В Приморье «Зеленый марафон» состоялся уже в четвертый раз и собрал 928 легкоатлетов, а всего гостями праздника стали более двух тысяч человек. На Центральной площади Владивостока гостей и марафонцев ждала обширная творческая программа с участием Тихоокеанского флота, танцевальных коллективов и музыкальной группы. Для маленьких гостей весь день работали анимационные площадки, батут, качели и многое другое.

Первыми по традиции стартовали самые маленькие марафонцы в возрасте от 3 до 14 лет, которым предстояло преодолеть дистанцию в один километр. Следом взрослые марафонцы вышли на символическую дистанцию 4,2 км, которая позволяет всем желающим, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки, приобщиться к здоровому образу жизни и заявить о своих личных спортивных рекордах.

Итоги забега были подведены в 13 номинациях среди детей, взрослых, сотрудников Сбербанка и представителей средств массовой информации. Каждый победитель получил не только медаль и диплом, но и ценный подарок от Дальневосточного Сбербанка. Отдельных почестей традиционно удостоились самые старшие участники марафона, которые собственным примером показывают молодому поколению преимущество активного и здорового образа жизни.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.