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Встреча Путина и Ким Чен Ына начнется в два часа дня
На нее отводится около четырех часов
Первая в истории президента РФ Владимира ПУТИНА и северокорейского лидера КИМ Чен Ына пройдет сегодня на острове Русский во Владивостоке. Переговоры начнутся в кампусе ДВФУ около 14:00 по местному времени (7:00 утра мск). Планируемая продолжительность предстоящих переговоров в формате тет-а-тет - около часа, после этого встреча продолжится в расширенном составе.
Ким Чен Ын, прибыв накануне во Владивосток на личном бронепоезде, подтвердил намерение обсудить с российским лидером ситуацию на Корейском полуострове и двусторонние отношения.
Кроме того, главы государств проведут обмен мнениями по политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и другим составляющим двусторонних отношений. С российской стороны в переговорах примут участие глава МИД Сергей ЛАВРОВ, вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ, глава Минтранса Евгений ДИТРИХ, глава РЖД Олег БЕЛОЗЕРОВ и замглавы Минэнерго Анатолий ЯНОВСКИЙ.
К сожалению, товарооборот между Россией и КНДР в 2018 году уменьшился по сравнению с 2017 годом более чем на 56% и составил смешные $34 млн.
Для Ким Чен Ына это первый визит в Россию. Последний российско-северокорейский саммит состоялся в 2011 году, когда с отцом нынешнего лидера КНДР КИМ Чен Иром в Улан-Удэ встречался занимавший тогда пост президента РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Кроме того, Ким Чен Ир посещал Россию также в 2001 и 2002 годах.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото Reuters
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