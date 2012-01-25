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Натянуто 126 вант моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 25 января, ZRPRESS. Строители моста через бухту Золотой рог продолжают работы по натяжению вант. На сегодняшний день из 192 вант натянуто 126.
Как сообщает генеральный подрядчик строительства ЗАО «ТМК», на Северной стороне моста высота пилонов достигла отметки 226 метров. Здесь строители закрепили 22 навесных блока, а также натянули 40 пар вант со стороны анкерного и руслового пролета.
На Южной стороне мостового перехода через бухту Золотой Рог натянуто 23 пары вант. Высота пилонов составляет 207,9 метра. Кроме того, установлено 13 подвесных блоков руслового пролета.
Напомним, вантовый мост через бухту Золотой Рог - один из символов нового облика столицы Приморья. Это один из самых масштабных проектов, строительство которого ведётся в рамках подготовки к саммиту АТЭС. По величине главного пролета – 737 метров – это будет пятый мост в мире.
«Золотой Рог».
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