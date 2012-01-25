www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.83 р. 100 JPY: 56.9 р.
EUR: 73.94 р. 10 CNY: 94.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Саммит АТЭС - 2012
Распечатать

Натянуто 126 вант моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке

25 Января 2012, 14:47 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 25 января, ZRPRESS. Строители моста через бухту Золотой рог продолжают работы по натяжению вант. На сегодняшний день из 192 вант натянуто 126.

Как сообщает генеральный подрядчик строительства ЗАО «ТМК», на Северной стороне моста высота пилонов достигла отметки 226 метров. Здесь строители закрепили 22 навесных блока, а также натянули 40 пар вант со стороны анкерного и руслового пролета.

На Южной стороне мостового перехода через бухту Золотой Рог натянуто 23 пары вант. Высота пилонов составляет 207,9 метра. Кроме того, установлено 13 подвесных блоков руслового пролета.

Напомним, вантовый мост через бухту Золотой Рог - один из символов нового облика столицы Приморья. Это один из самых масштабных проектов, строительство которого ведётся в рамках подготовки к саммиту АТЭС. По величине главного пролета – 737 метров – это будет пятый мост в мире.

«Золотой Рог».

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru