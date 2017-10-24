Владимир Корчанов удостоен почетного звания "Заслуженный работник транспорта РФ"

Сегодня Владимир Никодимович занимает должность первого вице-президента Транспортной группы FESCO

Первый вице-президент Транспортной группы FESCO (базовая компания – ПАО «Дальневосточное морское пароходство») Владимир КОРЧАНОВ удостоен почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», которое присваивается высокопрофессиональным работникам морского и других видов транспорта за заслуги в повышении эффективности производства и многолетнюю добросовестную работу.

Церемония награждения состоялась 20 октября в день образования Приморья. Награды выдающимся жителям региона вручил врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО.

Владимир Корчанов начал работать в Дальневосточном морском пароходстве в 1987 года в должности помощника капитана, впоследствии стал занимать различные руководящие позиции – от руководителя службы маркетинга, первого заместителя генерального директора по основной производственной деятельности, управляющего директора, вице-президента по морскому дивизиону до первого вице-президента.

Важнейшими достижениями Владимира Корчанова, как одного из ключевых руководителей FESCO, являются обеспечение динамичного развития компании и бесперебойной работы транспортно-технологического комплекса по перевозке каботажных грузов, а также стратегически важных товаров экспорта и импорта России.

Колоссальный опыт высокопрофессионального топ-менеджера Владимира Корчанова востребован его участием в работе в качестве эксперта в министерстве транспорта России, Минвостокразвития РФ, а также в качестве члена делового совета Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, члена совета при администрации города Владивостока по стратегическому развитию Владивостока, члена общественного экспертного совета по транспортной политике Приморского края, члена рабочей группы по выполнению поручения президента РФ по предоставлению городу Владивостоку статуса свободного порта.

Профессиональные достижения первого вице-президента FESCO в морской отрасли отмечены ведомственными, региональными и корпоративными наградами - нагрудными знаками «Почетный работник транспорта России» и «Почетный работник морского флота», медалью Союза российских судовладельцев, знаком отличия Приморского края «Морская звезда», благодарственными письмами и почетными грамотами.

Кроме того, в соответствии с указом президента РФ №373 от 17 августа 2017 года капитан ледокола «Адмирал Макаров» Анатолий КОВАЛЕНКО награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Медалью «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане за достигнутые трудовые успехи и особые заслуги на транспорте и в других областях трудовой деятельности. Капитан Анатолий Коваленко проработал в ДВМП 46 лет, осуществлял руководство ледоколами «Ленинград», «Владивосток», «Москва», «Ермак», 10 лет управлял ледоколом «Адмирал Макаров». Опытный капитан и заслуженный полярник Анатолий Коваленко - специалист высокого класса, в совершенстве знающий особенности проводки судов в тяжелых ледовых условиях и обеспечения безопасности судоходства в замерзающих морях Дальневосточного бассейна, Арктики и Антарктики. Ледокол «Адмирал Макаров» под командованием капитана Коваленко в сложных ледовых условиях не раз успешно выполнял проводку судов, доставляющих снабжение к антарктической станции Национального научного фонда США «Мак-Мердо», проводку танкеров в замерзающий порт Приморск Балтийского бассейна, обеспечивал навигацию судов с народно-хозяйственными грузами в порты и порт-пункты с ограниченными сроками завоза в восточном секторе Арктики, проводку караванов судов по Северному морскому пути. С 2006 по 2016 годы ледокол «Адмирал Макаров» обеспечивал проводку крупнотоннажных танкеров в Татарском проливе в рамках международного проекта «Сахалин-1». В сентябре 2013 года ледокол «Адмирал Макаров» под командованием капитана Анатолия Коваленко провел нестандартную операцию по спасению экипажа французского катамарана «Бабочка», терпящего бедствие в Северном Ледовитом океане, в нескольких сотнях морских миль от Северного полюса.

Сегодня, будучи на заслуженном отдыхе, свой огромный капитанский опыт ледового плавания Анатолий Коваленко передает молодому поколению судоводителей в Морском государственном университете имени адмирала Г.И. Невельского. Ветеран труда и заслуженный работник ДВМП Анатолий Коваленко награжден почетным званием «Заслуженный работник транспорта», нагрудным знаком «Почетный полярник», нагрудными знаками отличия «Почетный работник морского флота» и «За безаварийную работу на морском транспорте I степени», знаком отличия Приморского края «Приморье. За заслуги».

Благодарность президента России объявлена Сергею ШЕРЕПЕНКО, старшему механику дизель-электрохода «Василий Головнин», согласно распоряжению президента РФ «О поощрении» №293-рп от 21 августа 2017 года. Благодарности президента удостаиваются работники за достигнутые профессиональные успехи и безупречный труд. Старший механик FESCO Сергей Шерепенко работает в пароходстве с 1984 года. Он внес большой личный вклад в дело обеспечения бесперебойной эксплуатации судов FESCO, используя для этого передовые методы ремонта и обслуживания судового электрооборудования, высокую профессиональную подготовку. Дизель-электроход «Василий Головнин», в составе экипажа которого работает старший механик Сергей Шерепенко, успешно осуществляет обеспечение Антарктических полярных станций Аргентины топливом и научным оборудованием.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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