Путин поручил подготовить концепцию развития острова Русский

На территории острова планируется создание международного научно-образовательного и технологического кластера

Президент РФ Владимир ПУТИН поручил правительству до 1 июня 2017 года подготовить и утвердить концепцию развития острова Русский, предусмотрев создание на его территории международного научно-образовательного и технологического кластера.

Также президент поручил обеспечить изменения в законодательство, которые предусматривают увеличение срока предоставления льгот по налогу на прибыль для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ), говорится в перечне поручений президента по итогам Восточного экономического форума, опубликованным на сайте Кремля.

До первого июля следующего года правительству поручено разработать и ввести в действие на Дальнем Востоке механизм предоставления преимущественного доступа к месторождениям полезных ископаемых, участкам недр, рыбоводным и лесным участкам для инвесторов, реализующих проекты по созданию на таких территориях предприятий по производству высокотехнологичной продукции и переработке соответствующего сырья.

До 1 декабря текущего года правительству совместно с ФСБ России и органами исполнительной власти субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, поручается рассмотреть вопрос о наделении акционерного общества «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) полномочиями по предоставлению резидентам свободного порта Владивосток земельных участков, находящихся на его территории, в целях реализации инвестиционных проектов.

В те же сроки Минвостокразвития России совместно с Минтрансом России и Минфином России должны рассмотреть вопрос о целесообразности расширения перечня муниципальных образований, относящихся к свободному порту Владивосток.

Минфину России совместно с Банком России и другими кредитными организациями поручается рассмотреть вопрос о создании для Дальнего Востока благоприятных условий работы банков с государственным участием, прежде всего о приоритетном финансировании данного региона и создании для заёмщиков наиболее выгодных условий.

Минэкономразвития России в целях диверсификации российской экономики должно рассмотреть предложение японской стороны о содействии посредством модернизации оборудования пилотных предприятий в РФ.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток