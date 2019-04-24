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Ким Чен Ын уже в Приморье

24 Апреля 2019, 10:51 | Владивосток

Северокорейского лидера встретили на Хасане хлебом и солью

Бронепоезд лидера КНДР КИМ Чен Ына пересек границу России и прибыл на станцию Хасан на юге Приморского края. Таким образом для визита был выбран маршрут по железнодорожному мосту, соединяющему северокорейский Насон и российский Хасан (около 10 часов пути).

Ким Чен Ына встретили на российской стороне хлебом и солью, он принял цветы и прошел в здание вокзала. Затем высокий гость направился в Дом Российско-Корейской дружбы (домик был построен накануне визита КИМ Ир Сена в Приморье в 1986 году).

На встрече присутствовал губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО.

После отбытия со станции Хасан корейский бронепоезд направится по однопутной железнодорожной магистрали к станции в Уссурийске. Там составы переходят на ветку Транссибирской магистрали, ведущую к Владивостоку.

Ожидается, что 25 апреля лидер Северной Кореи проведет на острове Русский во Владивостоке переговоры с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ. Это будет их первая встреча. Вечером того же дня президент России улетит в Пекин на саммит стран «Пояса и пути», а Ким Чен Ын останется во Владивостоке, где посетит места достопримечательности и места, где побывал его отец КИМ Чен Ир в ходе визита в 2002 году. Возможно, что высокий гость посетит Военно-исторический музей Тихоокеанского флота (ТОФ) и Приморскую сцену Мариинского театра. Жить северокорейский лидер будет в кампусе ДВФУ, что уже доставляет неудобство студентам.

Разъезжать по Владивостоку он будет исключительно на бронированном лимузине, который прибыл вместе с ним на поезде.

Россия стала первым государством, которое Ким Чен Ын посетил после того, как в первой половине апреля была проведена первая сессия Верховного народного собрания 14-го созыва, где он был переизбран председателем Госсовета КНДР.

Накануне визита во Владивостоке и на пути следования бронепоезда были приняты меры безопасности высшего уровня.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото primorsky.ru

Автор:
Теги: Владимир Путин  визит  ким чен ын  Корея  бронепоезд  Хассан 



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Комментарии

  • Иванов Сергей Парфирьевич12:08, 24.04.2019#

    Какой хлеб, только соль и побольше, морда лица в двери не проходит.

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