Узбекистан планирует открыть консульство во Владивостоке

Это поможет упорядочить пребывание граждан среднеазиатской республики в Приморье

Узбекистан рассматривает возможность открытия консульства во Владивостоке. Это будет единственное подобное учреждение до Урала.

В настоящее время в России функционируют лишь два консульских учреждения Узбекистана - в Москве и Новосибирске.

В проекте новой редакции Консульского устава Узбекистана расширен спектр оказываемых консульских услуг, в том числе по содействию гражданам Узбекистана в реализации их избирательных прав, оказанию помощи жертвам торговли людьми, защите при чрезвычайных ситуациях, обеспечению их возвращения на родину при утере проездных документов и т.п.

Во время недавнего рамках госвизита президента Узбекистана Шавката МИРЗИЕЕВА в Россию было подписано Соглашение между правительствами двух стран об организованном наборе и привлечении граждан республики для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток