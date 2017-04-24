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Узбекистан планирует открыть консульство во Владивостоке
Это поможет упорядочить пребывание граждан среднеазиатской республики в Приморье
Узбекистан рассматривает возможность открытия консульства во Владивостоке. Это будет единственное подобное учреждение до Урала.
В настоящее время в России функционируют лишь два консульских учреждения Узбекистана - в Москве и Новосибирске.
В проекте новой редакции Консульского устава Узбекистана расширен спектр оказываемых консульских услуг, в том числе по содействию гражданам Узбекистана в реализации их избирательных прав, оказанию помощи жертвам торговли людьми, защите при чрезвычайных ситуациях, обеспечению их возвращения на родину при утере проездных документов и т.п.
Во время недавнего рамках госвизита президента Узбекистана Шавката МИРЗИЕЕВА в Россию было подписано Соглашение между правительствами двух стран об организованном наборе и привлечении граждан республики для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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