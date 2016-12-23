Путин еще не определился, пойдет ли он на выборы в 2018 году

Решение будет принято, когда «созреет время»

Президент России Владимир ПУТИН в ходе Большой пресс-конференции, проходящей в настоящее время в Москве, заявил, что считает несвоевремнным говорить о возможности его участия в президентских выборах 2018 года.

«Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, будет принято решение и об участии моем или неучастии в будущих выборах президента Российской Федерации», - сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос.

Двенадцатую по счету Большую пресс-конференцию изначально планировали провести 22 декабря. Однако затем было решено перенести ее на пятницу, поскольку в четверг состоялись церемония прощания и похороны убитого посла России в Турции Андрея КАРЛОВА, президент РФ принимал участие в траурных мероприятиях. Для освещения мероприятия было аккредитовано рекордное количество журналистов – 1437.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото kremlin.ru