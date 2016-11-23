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Мэр Владивостока Игорь Пушкарев останется под арестом до 23 февраля

23 Ноября 2016, 16:45 | Владивосток

Следствие не может определиться с доказательной базой

Как и следовало ожидать, следствие просит продлить срок ареста мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, а также его брата Андрея ПУШКАРЕВА. Сегодня в Бассманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания братьев под стражей на три месяца - до 28 февраля 2017 года.

Рассмотрение ходатайства назначено на 28 ноября в 10.30.

Напомним, что именно Басманный суд санкционировал арест Пушкарева санкционировал Басманный суд Москвы. Мэр обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. ФСБ РФ оценила ущерб от незаконной деятельности мэра более чем в 160 млн рублей.

По версии следствия, в 2009-2014 годах Пушкарев организовал приобретение муниципальным предприятием «Дороги Владивостока» у группы компаний «Востокцемент» строительных материалов в большом объеме. «Востокцемент» возглавляют и контролируют близкие родственники Пушкарева, а учредителем и собственником имущества «Дорог Владивостока» является администрация города. Стройматериалы приобретались по завышенным ценам, за что лично Пушкарев получил не менее 45 млн рублей. Эти действия, считает следствие, повлекли тяжкие последствия в виде причинения муниципальному предприятию ущерба в сумме более 158 млн рублей и образования кредиторской задолженности в сумме более 800 млн рублей. Кроме того, по данным следствия, в 2012-2014 годах Пушкарев передал директору предприятия «Дороги Владивостока» Андрею ЛУШНИКОВУ не менее 1,4 млн рублей в качестве коммерческого подкупа.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: арест  Игорь Пушкарев  коррупция 



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