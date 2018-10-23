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Тема переноса столицы ДФО во Владивосток вывела два главных города региона на баррикады

23 Октября 2018, 17:50 | Владивосток

Дело дошло до эмоций, а не здравого смысла

Петиция против переноса столицы ДФО во Владивосток появилась на интернет-платформе change.org  

Авторы обращения, адресованного прежде всего полпреду президента РФ в ДФО Юрию ТРУТНЕВУ и врио губернатора Приморья Олегу КОЖЕМЯКО, призывают оставить все как есть.

«Большинство из нас понимает очевидную нелепость и ненужность этого действия. Дорогие чиновники! Народ все видит и понимает – не получится у вас отвлечь его внимание этими играми со столицами от других, более насущных проблем! Давайте уже придем к нормальному, равноправному диалогу народ-власть», - обращение просто зашкаливает с эмоциональной точки зрения.

Напомним, что глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО в начале октября заявил, что столицу Дальнего Востока нужно перенести из Хабаровска во Владивосток. По его мнению, в пользу идеи этого переноса есть целый ряд факторов. Так, во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, на который приезжают главы государств. Кроме того, отметил он, проекты, которые сегодня являются основными драйверами развития всего Дальнего Востока, запущены именно во Владивостоке.

Против идеи переноса столицы сразу же выступили губернатор Хабаровского края Сергей ФУРГАЛ и мэр Хабаровска Сергей КРАВЧУК.

Вице-премьер Юрий Трутнев позже пообещал серьезно обновить аппарат чиновников в случае переноса столицы. Хабаровск является центром округа с момента его образования в 2000 году (согласно указу президента РФ от 13 мая 2000 года). Здесь же размещается полномочное представительство президента в ДФО.

«Мне кажется, что определенное обновление чиновничьего аппарата это не есть плохо. Люди уже привыкают быть начальниками. Будем подбирать новых людей, талантливых, не связанных аффилированными связями», - сказал г-н Трутнев.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр КОЗЛОВ, которому полпред ранее поручил до 1 декабря представить руководству страны план переноса столицы округа во Владивосток, отметил, что, возможно, настало время пересмотреть принятые несколько лет назад решения.

«Ни один из тех регионов, которые мы обсуждаем, не стоит на месте. Приморье сегодня при наличии инвестиционных проектов, Восточного экономического форума и инвестиционной привлекательности опережающими темпами идет вперед. Наверное, они имеют право заявить о том, что нужно пересматривать устоявшиеся решения, принятые ранее», - сказал глава Минвостокразвития.

change.org  - онлайн-платформа для размещения петиций, с целью предоставления инструментов для продвижения гражданских инициатив и решения социальных проблем

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: cтолица  ДФО  Юрий Трутнев  перенос  Олег Кожемяко  петиция 



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