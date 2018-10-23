Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей

Дешевле, чем у «Аэрофлота», но менее комфортно

Региональная авиакомпания «ИрАэро» (базируется в Иркутске и Омске) с 29 октября начнет выполнять авиарейсы из Москвы во Владивосток, субсидируемые за счет средств федерального бюджета. Стоимость субсидированных билетов составит 7,4 тыс. рублей (в одну сторону).

Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing-777-200ER.

«Ираэро» выполняет рейсы из московского аэропорта «Домодедово» во Владивосток дважды в неделю.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания «ИрАэро» основана в 1999 году, базируется в Иркутске и Омске. Маршрутная сеть состоит из рейсов между городами Восточной и Западной Сибири, Дальнего Востока, из Сибири в Москву и Санкт-Петербург, на юг России, в Китай, Монголию, Азербайджан. Владельцами компании является ее менеджеры. В парке "ИрАэро" три широкофюзеляжных самолета Boeing-777-200, девять SSJ-100, а также канадские CRJ-200, российские Ан-24 и Ан-26.

Сообщалось, что лайнеры Boeing-777-200 «ИрАэро» взяла в операционный лизинг в 2018 году, ранее эти самолеты эксплуатировала ушедшая с рынка «ВИМ-Авиа».

В настоящее время ежедневные прямые рейсы из Владивостока в Москву выполняют только авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Маршрут является самым популярным среди всех направлений аэропорта Владивостока.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото АК "ИрАэро"