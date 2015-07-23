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Саммит АТЭС - 2012
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Миклушевский пообещал, что первый отель Hyatt во Владивостоке будет открыт в 2016 году

23 Июля 2015, 07:45 | Владивосток

Планировалось, что отель примет гостей саммита АТЭС 2012 года, а в лучшем случае в него заселятся участники второго Восточного экономического форума

Пятизвездочный отель Hyatt, расположенный на Корабельной набережной во Владивостоке, будет открыт в 2016 год ук следующему Восточному экономическому форуму (ВЭФ), заявил губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на пресс-конференции в Москве.

В декабре прошлого года губернатор говорил, что строительная готовность двух отелей-долгостроев составляет не менее 90%. В марте этого года глава региона заявлял, что поставлена задача достроить гостиницу на Корабельной набережной до конца 2015 года. А вот средств на доделку второго 5-звездочного отеля Hyatt на мысе Бурный в бюджете нет, поэтому власти ищут покупателя на гостиницу в ее нынешнем состоянии.

Первоначально две пятизвездочные гостиницы Hyatt предполагалось построить к саммиту АТЭС во Владивостоке - к сентябрю 2012 года. Счетная палата РФ ранее сообщала, что затраты на два отеля составляли 7,3 млрд рублей. В марте 2013 года депутаты Законодательного собрания Приморского края утвердили выдачу госгарантий в объеме 1 млрд рублей ОАО "Наш дом - Приморье" (100% акций принадлежит Приморскому краю) на достройку этих отелей. В сентябре 2013 года история с одобрением госгарантий повторилась, но сумма уже была 1,4 млрд рублей.

Гостиница делового типа "Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог" (Hyatt Regency Vladivostok, Golden Horn) и гостиница курортного типа "Хаятт Владивосток Бурный" (Hyatt Vladivostok, Burny) станут третьим и четвертым отелями в России под маркой Hyatt. Они рассчитаны на 222 и 216 номеров, соответственно.

В настоящее время Владивосток не имеет пятизвездочных отелей. Самым высоким по классу в местном гостиничном фонде является четырехзвездочный отель Hyundai.

Первый Восточный экономический форум состоится 3-5 сентября во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. В дальнейшем мероприятие станет ежегодным.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: Владимир Миклушевский  hyatt  вэф 



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Комментарии

  • Ипать14:33, 23.07.2015#

    Пообещать не значит жениться.

  • Псевдоним15:29, 23.07.2015#

    ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

  • Антон15:37, 23.07.2015#

    Если все обещания его стали продуктами питания, а его косяки (начиная с Георг Отса) стали выпивкой, я бы уже давно спился.

  • 36217:36, 23.07.2015#

    Весь этот Хуятт превратился в сплошной слиток золота, его не достраивать нужно, а пилить по кускам и нести в ломбард.

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