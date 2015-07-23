Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Миклушевский пообещал, что первый отель Hyatt во Владивостоке будет открыт в 2016 году
Планировалось, что отель примет гостей саммита АТЭС 2012 года, а в лучшем случае в него заселятся участники второго Восточного экономического форума
Пятизвездочный отель Hyatt, расположенный на Корабельной набережной во Владивостоке, будет открыт в 2016 год ук следующему Восточному экономическому форуму (ВЭФ), заявил губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на пресс-конференции в Москве.
В декабре прошлого года губернатор говорил, что строительная готовность двух отелей-долгостроев составляет не менее 90%. В марте этого года глава региона заявлял, что поставлена задача достроить гостиницу на Корабельной набережной до конца 2015 года. А вот средств на доделку второго 5-звездочного отеля Hyatt на мысе Бурный в бюджете нет, поэтому власти ищут покупателя на гостиницу в ее нынешнем состоянии.
Первоначально две пятизвездочные гостиницы Hyatt предполагалось построить к саммиту АТЭС во Владивостоке - к сентябрю 2012 года. Счетная палата РФ ранее сообщала, что затраты на два отеля составляли 7,3 млрд рублей. В марте 2013 года депутаты Законодательного собрания Приморского края утвердили выдачу госгарантий в объеме 1 млрд рублей ОАО "Наш дом - Приморье" (100% акций принадлежит Приморскому краю) на достройку этих отелей. В сентябре 2013 года история с одобрением госгарантий повторилась, но сумма уже была 1,4 млрд рублей.
Гостиница делового типа "Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог" (Hyatt Regency Vladivostok, Golden Horn) и гостиница курортного типа "Хаятт Владивосток Бурный" (Hyatt Vladivostok, Burny) станут третьим и четвертым отелями в России под маркой Hyatt. Они рассчитаны на 222 и 216 номеров, соответственно.
В настоящее время Владивосток не имеет пятизвездочных отелей. Самым высоким по классу в местном гостиничном фонде является четырехзвездочный отель Hyundai.
Первый Восточный экономический форум состоится 3-5 сентября во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. В дальнейшем мероприятие станет ежегодным.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости тематики
- Крым справится с энергодефицитом c помощью Владивостока
- Миклушевский пообещал, что первый отель Hyatt во Владивостоке будет открыт в 2016 году
- Стройка ДВФУ обойдется государству на 1,1 млрд рублей дороже
- В Приморье за выпуск бизнесмена под залог суд потребовал четверть миллиарда
- Остров Русский может лишится туристско-рекреационной зоны по вине Минобороны
- Во Владивостоке готовят преемника саммиту АТЭС
- Во Владивостоке кампус ДВФУ отдан в управление москвичам
- Cтепашин пообещал разобраться с руководством Минрегиона, если до 1 февраля не будут сданы все объекты саммита АТЭС
- Строители объектов АТЭС уходят от налогов
- Натянуто 126 вант моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Новости раздела
- Дешевые авиабилеты появились в продаже всего на десять дней
- Лидеры корейских государств проигнорируют форум с участием президента России
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- Путин одобрил создание офшора на острове Русском
- Из Владивостока теперь можно улететь еще в один город Китая
- Иностранцам разрешили въезд по электронным визам через аэропорты всех регионов Дальнего Востока
- Долететь из Владивостока до Муданьцзяна можно будет за час с небольшим
- В Сеул можно улететь дешево на корейском лоукостере
- Глава Приморья не хочет спешить с "Хаяттами"
- Круглый стол по проблемам семьи прошел во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Рубль переходит в контратаку
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Приморец устроился работать на государственную службу по поддельному диплому
Пообещать не значит жениться.