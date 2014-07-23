Во Владивостоке готовят преемника саммиту АТЭС

Восточный экономический форум (ВЭФ) планируется проводиться во Владивостоке ежегодно, начиная с 2015 года, говорится в проекте указа президента РФ подготовленного Минвостокразвития.

Отметим, что первый ВЭФ планировался на 2014 год, но был отменен из-за недостатка времени для успешного старта проекта.

Предполагается, что Восточный форум будет проходить параллельно с международным инвестиционным форумом в Сочи, который традиционного посещает премьер-министр РФ. А значит неизбежно встанет вопрос, как разобраться с представительством VIP-персон на обоих мероприятиях.

Скорее всего, Восточному форуму будет отведена роль региональной площадки форум для работы с потенциальными инвесторами в регион.

Для подготовки ВЭФа к его проведению будет образован оргкомитет во главе с вице-премьером - полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.

В настоящее время в РФ проводятся три основных экономических форума: Красноярский экономический форум в феврале-марте, Петербургский международный экономический форум в июне (в этом году проводился в мае) и международный инвестиционный форум в Сочи в сентябре. Санкт-Петербург традиционно посещает президент России.

Между тем, Rbc.Ru, сообщает, что в Минвостокразвития затруднились прокомментировать причины переноса Восточного форума на год. Источники в министерстве и аппарате полпреда президента в ДФО, вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА сообщили РБК, что причина не политическая, а техническая: сложно было подготовиться в столь короткие сроки. Кроме того, нужно оказывать помощь пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке. Это одна из первоочередных задач, говорит источник в аппарате полпреда.

Причина может заключаться не только в этом – министерству попросту нечего предложить инвесторам, говорит президент IRP Group Булат СТОЛЯРОВ. «Если у нас есть крупная инфраструктурная программа развития Дальнего Востока на пять-семь лет с ясными объектами, где мы отвечаем на вопрос, куда ведут авто- и железные дороги, как развивается электросетевая инфраструктура – это одно. И совсем другое, если мы не отвечаем на эти вопросы... Что обсуждать на форуме?» – рассуждает Столяров.

В июне глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА говорил, что иностранные инвесторы «ждут принятия закона о территориях опережающего развития и конкретных предложений» (цитата по Интерфаксу). Он сказал, что рассчитывает на принятие документа до конца этого года. 2 июля Галушка сообщал, что сейчас отобраны 14 наиболее подходящих для предложения инвесторам площадок (всего их около 400).

Только на днях на Regulation.gov.Ru Минвостокразвития опубликовало проект методики отбора инвестпроектов на Дальнем Востоке и в Забайкалье, которые могут претендовать на господдержку. Госсредства будут выделены на создание или обновление инфраструктуры, необходимой для реализации инвестпроекта. Как следует из документа, сумма частных инвестиций в проекте не должна быть меньше 1 млрд руб., при этом на момент рассмотрения заявки в Минвостокразвития инвестор уже должен вложить не меньше 10% от общего объема частных инвестиций.

Объем утвержденного финансирования программы развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2020 года составляет 346,2 млрд руб., следует из постановления правительства от 15 апреля 2014 года. «Реально выделенные в этом году суммы значительно скромнее и, естественно, должны быть увеличены при любой дополнительной возможности», – говорил в апреле этого года премьер Дмитрий Медведев. На этот год региону в рамках программы планируется выделить только 26,1 млрд руб. Это самый маленький транш, если смотреть распределение средств в рамках программы по годам.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток