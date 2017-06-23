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Следующее годовое собрание "Роснефти" может пройти во Владивостоке
Ранее акционеры нефтяной компании №1 на востоке России собирались только в Хабаровске
Акционеры ПАО «НК «Роснефть» на годовом собрании внесли изменения в устав, согласно которым в список городов для проведения общих собраний был включен и Владивосток. По словам президента «Роснефти» Игоря СЕЧИНА, это объясняется «принципом ротации для приближения к нашим акционерам».
Согласно предыдущему уставу, компания могла проводить собрания в Москве или в городах Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Ставрополь, Саратов, Оренбург, Тюмень, Красноярск и Хабаровск.
Отметим, что «Роснефть» в настоящее время реализует в Приморье проект по строительству нефтехимического комплекса в районе пади Елизарова Партизанского муниципального района Приморского края. Проект ВНХК планируется реализовать в две очереди: нефтепереработка мощностью 12 млн тонн в год по нефти и нефтехимия мощностью 3,4 млн тонн в год по сырью.
Выступая перед акционерами Игорь Сечин также сообщил, что основой будущей стратегии развития «Роснефти» станет качественное изменение бизнеса за счет технологического прорыва, полномасштабного применения цифровых технологий во всех сферах деятельности компании, работы по снижению затрат, повышения маржинальности перерабатывающего сегмента за счет гибкости корзины, а также за счет перехода к новым формам управления и организации бизнеса.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото НК «Роснефть»
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