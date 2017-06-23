www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.66 р. 100 JPY: 53.63 р.
EUR: 66.68 р. 10 CNY: 87.23 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Следующее годовое собрание "Роснефти" может пройти во Владивостоке

23 Июня 2017, 16:28 | Владивосток

Ранее акционеры нефтяной компании №1 на востоке России собирались только в Хабаровске

Акционеры ПАО «НК «Роснефть» на годовом собрании внесли изменения в устав, согласно которым в список городов для проведения общих собраний был включен и Владивосток. По словам президента «Роснефти» Игоря СЕЧИНА, это объясняется «принципом ротации для приближения к нашим акционерам».

Согласно предыдущему уставу, компания могла проводить собрания в Москве или в городах Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Ставрополь, Саратов, Оренбург, Тюмень, Красноярск и Хабаровск.

Отметим, что «Роснефть» в настоящее время реализует в Приморье проект по строительству нефтехимического комплекса в районе пади Елизарова Партизанского муниципального района Приморского края. Проект ВНХК планируется реализовать в две очереди: нефтепереработка мощностью 12 млн тонн в год по нефти и нефтехимия мощностью 3,4 млн тонн в год по сырью.

Выступая перед акционерами Игорь Сечин также сообщил, что основой будущей стратегии развития «Роснефти» станет качественное изменение бизнеса за счет технологического прорыва, полномасштабного применения цифровых технологий во всех сферах деятельности компании, работы по снижению затрат, повышения маржинальности перерабатывающего сегмента за счет гибкости корзины, а также за счет перехода к новым формам управления и организации бизнеса.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото НК «Роснефть»

Автор: Олег Клименко
Теги: Игорь Сечин  Хабаровск  "Роснефть"  акционеры 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru