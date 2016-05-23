Пьяный пассажир рейса авиакомпании "Авроры" во Владивосток заплатит 150 тысяч

Дебошир наказан за инцидент произошел 28 июля 2015 года во время выполнения рейса по маршруту Новосибирск - Владивосток

Первомайский суд Омска взыскал более 150 тыс. рублей в счет возмещения убытков АО «Авиакомпания «Аврора» и расходов по госпошлине с пассажира, из-за которого самолет был вынужден совершить незапанированную посадку в аэропорту Красноярска,

Инцидент произошел 28 июля 2015 года во время выполнения рейса SU 5691 авиакомпании «Аврора» (входит в группу «Аэфрофлот») по маршруту Новосибирск - Владивосток.

В ходе разбирательства суд установил, что пьяный пассажир во время полета «вел себя неадекватно, нецензурно выражался, оскорблял других пассажиров в попытке развязать драку, кричал на членов экипажа, требуя предоставить ему спиртное».

Он также пытался ударить бортпроводника, преградившего ему доступ к аварийному выходу, который дебошир намеревался открыть в полете. Пассажиру было вынесено письменное предупреждение, на которое нарушитель не отреагировал.

Командир воздушного судна, руководствуясь Воздушным кодексом РФ, принял решение о незапланированной вынужденной посадке самолета в аэропорту Красноярска, где конфликтного пассажира передали полиции. Пассажир был привлечен к административной ответственности в виде двух суток ареста.

«В результате незапланированной посадки воздушного судна задержка выполнения рейса по расписанию составила более двух часов, что повлекло за собой дополнительные затраты АО «Авиакомпания «Аврора», а также причинило неудобства следовавшим данным рейсом пассажирам», - говорится сообщении авиакомпании.

Авиакомпания обратилась в Первомайский суд Омска по месту проживания ответчика и выиграла дело.

«Это уже не первый иск против авиадебоширов, поданный в суд и выигранный авиакомпанией «Аврора». В настоящее время юристы компании занимаются в судах несколькими аналогичными исками к пассажирам-нарушителям», - отмечается в сообщении.