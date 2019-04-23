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Во Владивосток прибыл внеплановый самолет из Пхеньяна
Возможно, на его борту прилетела служба безопасности северокорейского лидера Ким Чен Ына
Северокорейская авиакомпания AirKoryo во вторник выполнила внеплановый рейс из Пхеньяна во Владивосток. Согласно данным табло аэропорта Владивосток, обратно в Пхеньян самолет Tу-204 вылетит в 11:50 (4:50 по Москве). Стандартно рейсы из Пхеньяна авиакомпания выполняет по понедельникам и пятницам.
Ранее ожидалось, что на этом рейсе может прилететь служба безопасности северокорейского лидера КИМ Чен Ына, который, возможно, посетит Владивосток на бронепоезде для встречи с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.
Северокорейское агентство ЦТАК уже подтвердило, что Ким Чен Ын в скором времени прибудет с визитом в РФ. До этого Кремль сообщал, что главы России и КНДР проведут встречу в России до конца апреля. КИМ Чхан Сон, считающийся управляющим делами лидера КНДР Ким Чен Ына, уже осмотрел железнодорожный вокзал Владивостока на предмет безопасности.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото Сергея КОЖИНА
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