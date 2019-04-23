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Китайская авиакомпания возобновит полеты из Владивостока в Харбин
Рейсы будут выполняться дважды в неделю
Китайская авиакомпания China Southern Airlines с 17 мая возобновит прямые полеты из Владивостока в Харбин. Рейсы будут выполняться дважды в неделю на Airbus А320.
В настоящее время регулярные полеты из Владивостока в Харбин выполняют авиакомпании «Аврора» (входит в группу компаний «Аэрофлот») и «Уральские авиалинии».
Досье газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания China Southern Airlines входит в авиационный альянс SkyTeam. Компания управляет более чем 750 пассажирскими и грузовыми самолетами. Флот авиаперевозчика является крупнейшим в Азии и занимает четвертое место по величине в мире, по данным IATA. В 2017 году авиакомпания увеличила перевозку пассажиров до 126 млн пассажиров, что является лучшим показателем среди авиаперевозчиков КНР.
Харбин - город с многолетней историей и богатым наследием. Основан он был русскими, поэтому его культура изобилует русскими традициями и нетрадиционной для Китая архитектурой.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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