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Московское туристическое агентство пытается обанкротить хоккейный клуб "Адмирал"

23 Января 2018, 18:04 | Владивосток

Сумма долга перед инициатором иска составляет 32 млн рублей

Арбитражный суд Приморского края во вторник перенес рассмотрение заявления о признании несостоятельным (банкротом) ассоциации «Хоккейный клуб «Адмирал» (Владивосток) на 1 марта. На банкротстве клуба в связи с долгом в 32,17 млн рублей настаивает ООО «Конкорд-Трэвел».

Заявление о банкротстве первоначально поступило в Арбитражный суд г.Москвы, однако 11 сентября 2017 года столичный суд возвратил заявление, разъяснив заявителю, что он вправе обратиться с   данным заявлением в арбитражный суд по месту нахождения должника. 

Новое заявление ООО «Конкорд-Трэвел» подал в Арбитражный суд Приморского края уже 20 сентября, 10 октября оно было принято к производству. Позже в дело о банкротстве вступила налоговая служба в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Приморскому краю.

Арбитражный суд Приморского края во вторник перенес рассмотрение заявления о признании несостоятельным (банкротом) ассоциации «Хоккейный клуб «Адмирал» (Владивосток) на 1 марта. На банкротстве клуба в связи с долгом в 32,17 млн рублей настаивает московское ООО «Конкорд-Трэвел».

Заявление о банкротстве первоначально поступило в Арбитражный суд г.Москвы, однако 11 сентября 2017 года столичный суд возвратил заявление, разъяснив заявителю, что он вправе обратиться с   данным заявлением в арбитражный суд по месту нахождения должника. 

Новое заявление ООО «Конкорд-Трэвел» подал в Арбитражный суд Приморского края уже 20 сентября, 10 октября оно было принято к производству. Позже в дело о банкротстве вступила налоговая служба в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Приморскому краю.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», владельцами ООО «Конкорд-Трэвел» на паритетных началах являются два физлица – Андрей и Наталья ЕВНЕВИЧИ.

Ассоциация «Хоккейный клуб «Адмирал» была зарегистрирована в июне 2013 года, на данный момент ее возглавляет Сергей СОШНИКОВ. Интересно, что первоначально учредителями ассоциации выступали Игорь ИЛЬИНСКИЙ и Константин ОБНОВЛЕННЫЙ, соратник экс-губернатора Приморья Сергей ДАРЬКИН, в июне их права перешли к ООО «Сумма-Спорт» (Москва, входит в группу «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА) и КГАУ «ЦСП-ШВСМ» (Владивосток).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал»

 

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Теги: хоккей  банкротство  "Адмирал" 



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