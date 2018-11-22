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В суд ушло громкое дело о хищении 180 миллионов

22 Ноября 2018, 16:42 | Владивосток

В мошенничестве обвиняются бывший гендиректор хоккейного клуба «Адмирал» и его жена

Прокуратура Приморского края передала в суд уголовное дело о хищении 180 млн рублей, выделенных из бюджета региона на оборудование для спортплощадок. В преступлении обвиняются бывший гендиректор хоккейного клуба «Адмирал» Илья СПОКОЙНОВ (МИТЬКИН) и его супруга Марина СВИРИДОВА, возглавлявшая ООО «Телерадиокомпания «Новая волна».

Уголовное дело будет рассматривать Фрунзенский районный суд Владивостока.

Фигуранты обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц, по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемые в 2014-2016 годах, значительно завысив стоимость оборудования по договорам поставки, похитили более 180 млн рублей, выделенных из бюджета Приморского края на закупку комплектов оборудования для универсальных спортивных площадок.

Часть средств им удалось похитить при пособничестве своего знакомого, который ранее уже осужден за это преступление.

Судом наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых стоимостью 122 млн рублей. В настоящее время ущерб частично возмещен на сумму 17 млн рублей.

Илья Спокойнов был арестован зимой 2017 года. В рамках этого же расследования были арестованы Марина Свиридова и глава союза горнопромышленников Приморья Алексей АВЕРШИН. Летом этого года суд рассмотрел дело в особом порядке и приговорил г-на Авершина за пособничество в хищении 29 млн рублей, выделенных из бюджета на реализацию программы по развитию в крае физкультуры и спорта, к трем годам лишения свободы условно.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: суд  хоккей  "Адмирал"  мошенничество  илья спокойнов 



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