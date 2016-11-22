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"Луч-Энергия" могут наказать за задержку начала матча

22 Ноября 2016, 17:06 | Владивосток

Команда из Владивостока не выходила на поле двадцать минут, протестуя против невыплаты зарплаты

20-минутная задержка начала матча 23-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между «Лучом-Энергия» и ярославским «Шинником» станет предметом разбирательства Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС). Игроки приморской команды таким образом выразили протест против невыплаты задолженности по зарплате и премиальным.

Проведя мини-бойкот, игроки «Луча-Энергия» вышли на поле и одержали победу над «Шинником», который еще недавно испытывал схожие проблемы с невыплатой зарплаты.

«Луч-Энергия» на данный момент занимает 7-ю строчку в турнирной таблице, набрав 32 очка. Последний матч перед зимним перерывом наша команда проведет 26 ноября во Владивостоке против «Тюмени». Начало матча в 16.00

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия»

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Теги: "луч-энергия"  долги  футбол  зарплата 



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