C завтрашнего дня в Свободном порту Владивосток останутся только пограничники и таможенники

Пункты пропуска покинут представители Россельхознадзора и Роспотребнадзора

С 23 ноября 2016 года в пунктах пропуска, находящихся на территории Свободного порта Владивосток (СПВ), останутся только пограничные и таможенные органы. Последним недавним постановлением правительства переданы функции Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

Для организации работы по новым правилам таможенные органы провели ряд подготовительных мероприятий. Так, Федеральной таможенной службой (ФТС) России совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором разработаны соответствующие методические рекомендации по осуществлению указанных видов контроля таможенными органами с использованием информационной технологии взаимодействия, которые будут применяться таможенными органами с момента вступления данного постановления в силу.

В Дальневосточном таможенном управленим (ДВТУ) были проведены необходимые организационно-штатные мероприятия и обучены должностные лица.

ДВТУ обращает особое внимание участников внешнеэкономической деятельности на закон «О свободном порте Владивосток», который предусматривает предоставление в таможенные органы предварительной информации о ввозимых товарах.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток