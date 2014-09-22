Владивосток в 2015 году станет площадкой Всероссийского стартап-тура

Тематика общения будет касаться развития и продвижения технологических инноваций

В рамках Международного инвестиционного форума "Сочи-2014" cостоялась презентация новой концепции Всероссийских стартапов, реализация которой начнется с 2015 года.

В следующем году проект пройдет в 10 городах России, в том числе во Владивостоке. Доступ на площадку туров получат участники из соседних регионов.

Начнется тур в феврале 2015 года в Ростове-на-Дону, побывает в Томске и Нижнем Новгороде. В марте пройдет в Казани, Екатеринбурге, в столице Казахстана и в Санкт-Петербурге, затем переместится во Владивосток, Красноярск, Минск, Уфу и завершится московскими мероприятиями.

В каждом из городов маршрута будет организована двухдневная программа, которая будет включать в себя не только официальную и культурную часть, но и выступления приглашенных докладчиков. Как и прежде, тематика общения будет касаться развития и продвижения технологических инноваций.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток