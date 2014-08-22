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Супруга экс-губернатора Приморья вошла в десятку богатейших женщин России
Forbes оценил состояние Ларисы Белобровой в $220 млн
Супруга экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА Лариса БЕЛОБРОВА заняла 9-е место в списке богатейших женщин России, подготовленном Forbes.
Бизнес-вумен очаровательная прима Приморского краевого академического театра им.Горького стала в 2001 году после избрания Сергея Дарькина губернатором. В настоящее время Лариса Дмитриевна контролирует банк "Приморье" (54,17% акций банка) и ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР, одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий России) через ЗАО "Дальинвестгрупп".
Доход Ларисы Белобровой за 2013 год в 274 раза превысил заработок ее супруга.
Всего в списке Forbes 30 предпринимательниц, средний возраст участниц - 52 года.
Богатейшей женщиной России остается президент компании Inteco Management, супруга экс-мэра Москвы Елена БАТУРИНА с состоянием в $1 млрд.
Отдельное место составители списка отвели экс-супруге миллиардера Дмитрия РЫБОЛОВЛЕВА Елене РЫБОЛОВЛЕВОЙ, которая могла бы возглавить рейтинг, если бы получила присужденные ей после развода $5,1 млрд.
В список включили только тех россиянок, кто заработал основную часть своего капитала частным порядком, не будучи госслужащим. Также вне списка остались жены чиновников, которые, по оценке Forbes, не являются предпринимателями или не занимаются операционной деятельностью в компании.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
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ну конечно наша чернобровая "заработала" своим сценическим кудахтаньем. . . неее, дурькиных денех у нее нема - тока свое )))