В Приморье за выпуск бизнесмена под залог суд потребовал четверть миллиарда

За освобождение из-под ареста участника сделки о вложении в игорную зону "Приморье" $700 млн потребовали почти 270 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока по ходатайству следствия изменил меру пресечения главе ООО "Первая игровая компания Востока" Олегу ДРОЗДОВУ - участнику многомиллионной сделки по инвестициям в игорную зону "Приморье" - с ареста на денежный залог в сумме 269 млн рублей.

"Размер залога соответствует вменяемой Дроздову сумме нанесенного ущерба бюджету. В то же время это самая большая сумма залога, избранная судом в отношении предпринимателя в России", - сообщил адвокат арестованного Сергей БОНДАРЬ.

По словам защитника, суд при назначении суммы залога не учел имущественное положение обвиняемого.

Поскольку залог так и не был внесен, Олег Дроздов останется под стражей до 3 сентября.

Адвокат уточнил добавил, что защита Дроздова расценивает решение суда о таком крупном залоге как способ продлить меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас бизнесмен знакомится с материалами уголовного дела, объем которого составляет порядка 40 томов.

Уголовное дело в отношении Олега Дроздова было возбуждено следственным отделом УФСБ РФ по Приморскому краю по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("мошенничество в крупном размере"). Его заподозрили в многомиллионном мошенничестве с федеральными средствами при строительстве свалки под Владивостоком. Называлась сумма хищений - свыше 300 млн рублей.

В рамках дела Олегу Дроздову предъявлены обвинения. 25 октября 2013 года по решению суда он был взят под стражу.

Пресс-служба регионального УФСБ в начале ноября прошлого года сообщила, что Олег Дроздов подозревается в совершении ряда других преступлений, связанных с хищением бюджетных средств, выделенных на строительство объектов к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке.

Незадолго до ареста бизнесмена "Первая игровая компания Востока" выступила партнером по сделке с Summit Ascent Holdings, Melco и Elegant City. Контракт подразумевает вложение более $700 млн в интегрированную развлекательную зону "Приморье". Соглашение об инвестициях было подписано сторонами на Дальневосточном инвестиционном конгрессе 6 сентября 2013 года во Владивостоке.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU. Владивосток