Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке ДВФУ устроит распродажу зданий на 2 млрд рублей
Организатором торгов выступит EY (ранее Ernst & Young)
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) планирует выставить на электронные аукционы часть недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении университета.
На продажу будут выставлены здания во Владивостоке, освободившиеся после переезда университета в кампус на острове Русский.
Ранее ректор университета Сергей ИВАНЕЦ сообщил, что всего в списке продаваемого имущества 55 объектов. Их минимальная стоимость оценена в 2 млрд рублей. Большинство зданий находится в хорошем техническом состоянии и располагаются в центре Владивостока.
При этом часть зданий "на материке" будет сохранена за университетом. Это те здания, которые имеют историческую ценность или являются памятниками архитектуры. Как-то Пушкинский театр и научная библиотека, а также здание, в котором в 1899 году открылось первое высшее учебное заведение на Дальнем Востоке - Восточный институт.
Вырученные от продажи зданий средства предлагается направить на проектирование и строительство второй очереди кампуса на острове Русский. Это будут новые учебные корпуса и лабораторные помещения, спортивные сооружения и библиотека.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
Новости тематики
- Кооператив "Остров" на острове Русский дождался 820 млн рублей
- Недостроенный отель "Хаятт" во Владивостоке выставят на классический аукцион после переоценки
- Новострой на острове Русский обойдется дешевле, чем на материке во Владивостоке?
- Во Владивостоке будут торговать арендным жильем
- Шувалов лично контролирует строительство поселка "Остров" для работников ДВФУ
- Во Владивостоке ДВФУ устроит распродажу зданий на 2 млрд рублей
- Во Владивостоке Фонд РЖС открывает новые земли для жилищного строительства
Новости раздела
- Долететь из Владивостока до Муданьцзяна можно будет за час с небольшим
- В Сеул можно улететь дешево на корейском лоукостере
- Глава Приморья не хочет спешить с "Хаяттами"
- Круглый стол по проблемам семьи прошел во Владивостоке
- Владивосток никто не собирается закрывать
- "Восточный Порт" проверил готовность к большим объемам
- В Корею можно слетать задешево
- Акционеры Владивостокского морского рыбного порта останутся без дивидендов
- Из Владивостока в Пекин начал летать третий авиаперевозчик
- "Аэрофлот" "пошутил" над пассажирами рейса из Владивостока в Москву
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
Разве там не все построено или еще не накушались.