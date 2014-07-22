Во Владивостоке ДВФУ устроит распродажу зданий на 2 млрд рублей

Организатором торгов выступит EY (ранее Ernst & Young)

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) планирует выставить на электронные аукционы часть недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении университета.

На продажу будут выставлены здания во Владивостоке, освободившиеся после переезда университета в кампус на острове Русский.

Ранее ректор университета Сергей ИВАНЕЦ сообщил, что всего в списке продаваемого имущества 55 объектов. Их минимальная стоимость оценена в 2 млрд рублей. Большинство зданий находится в хорошем техническом состоянии и располагаются в центре Владивостока.

При этом часть зданий "на материке" будет сохранена за университетом. Это те здания, которые имеют историческую ценность или являются памятниками архитектуры. Как-то Пушкинский театр и научная библиотека, а также здание, в котором в 1899 году открылось первое высшее учебное заведение на Дальнем Востоке - Восточный институт.

Вырученные от продажи зданий средства предлагается направить на проектирование и строительство второй очереди кампуса на острове Русский. Это будут новые учебные корпуса и лабораторные помещения, спортивные сооружения и библиотека.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток