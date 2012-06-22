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На одной из улиц Владивостока перекрыли движение
ВЛАДИВОСТОК, 22 июня, ZRPRESS. В связи с производством работ по укладке асфальтобетонного покрытия временно ограничено движение в районе гостиницы "Амурский Залив" по автодороге, проходящей от пересечения с Красноармейским переулком до пересечения с улицей Лейтенанта Шмидта.
Движение на данном участке улично-дорожной сети будет перекрыто до 30 июня 2012 года. Объезд осуществляется по улице Набережной, Лейтенанта Шмидта, 1-ой Морской, Адмирала Захарова, Красноармейскому переулку.
После окончания работ на данном участке дороги строители перейдут к укладке асфальтобетонного покрытия по Красноармейскому переулку. Как сообщили в управлении содержания жилищного фонда и городских территорий администрации города, движение на этом участке дороги откроется 15 июля 2012 года.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Пресс-служба администрации Владивостока.
«Золотой Рог».
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