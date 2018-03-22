Из Владивостока в Сеул будет летать суперлайнер

На нем можно будет улететь в Корею в индивидуальном коконе

Южнокорейская авиакомпания Korean Air с 25 марта запустит на направлении Владивосток-Сеул вместо лайнера Boeing 737-800 более вместительный широкофюзеляжный Airbus A330. На борту воздушного судна расположены 218 кресел в трех кассах обслуживания, при этом пассажиры впервые представленного на этом направлении первого класса проведут полет в индивидуальном коконе.

На борту воздушного судна расположены 218 кресел в трех кассах обслуживания. Кресла первого и престиж-класса раскладываются на 180 градусов, превращаясь в удобные кровати, а шаг кресел эконом-класса достигает 83 см.

A330 - широкофюзеляжный пассажирский лайнер фирмы Airbus, предназначенный для средних и дальних дистанций, оснащенный двумя турбовентиляторными двигателями.

В настоящее время Korean Air выполняет ежедневные рейсы из Владивостока в Сеул (терминал 2 международного аэропорта Инчхон).

Недавно построенный пассажирский терминал 2 сеульского международного аэропорта Инчхон был создан специально для членов альянса SkyTeam, в том числе его будут использовать такие крупнейшие мировые авиакомпании, как Delta Air Lines и Air France-KLM.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Korean Air осуществляет свыше 460 рейсов в сутки между 124 городами в 43 странах. Флот авиакомпании состоит из 175 воздушных судов, в томЖ числе десяти лайнеров A380. Глобальный авиационный альянс SkyTeam объединяет 20 авиакомпаний, в том числе российский «Аэрофлот».

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток



